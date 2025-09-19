鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-19 19:45

蘋果 (AAPL-US)iPhone 17 系列今 (19) 日正式開賣，電信三雄中華電信 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW) 及遠傳 (4904-TW) 也公布 iPhone 17 系列熱銷機款及資費方案。

iPhone 17系列開賣首日，電信熱銷機型、資費出爐。(圖：台灣大提供)

iPhone 17 系列最熱銷機型

中華電信指出，機型方面，以 iPhone 17 Pro 最受歡迎，比重達 43%，其次為 iPhone 17 Pro Max，約占 28%，標準款 iPhone 17 則占 23%，全新推出的 iPhone Air 占 6%，顯示銷售初期旗艦機種仍最受果粉喜愛。

中華電信進一步提到前三名最搶的機款為「iPhone 17 Pro 宇宙橙色 256GB」、「iPhone 17 Pro 藏藍色 256GB」、「iPhone 17 Pro 銀色 256GB」，顯示蘋果今年推出的 iPhone 17 Pro 系列專屬機型新色「藏藍色」、「宇宙橙色」，如預期為忠實果粉首選。

台灣大以高階機款 iPhone 17 Pro 及 iPhone 17 Pro Max 最熱銷，占新機銷售比例超過 7 成。根據首日銷售狀況顯示，iPhone 17 Pro 系列的宇宙橙色最受歡迎，約占 4 成，iPhone Air 和 iPhone 17 分別以「天藍色」、「白色」最受青睞；容量方面， iPhone 17 Pro 系列、iPhone Air 系列、iPhone 17 皆以 256GB 容量規格最受歡迎。

台灣大指出，首日銷售量年增超過 2 成，iPhone 17 Pro 系列包含外觀、效能、散熱、續航及相機皆升級，且未調漲價格，有望推升 iPhone 11 至 iPhone 12 果粉意願，預估 iPhone 17 開賣周期的銷量有 2 至 3 成的成長。

遠傳同樣以 iPhone 17 Pro 及 iPhone 17 Pro Max 最受消費者青睞；容量部分，最多消費者選擇 256G，其次為 512G。另外，今年推出的新色也備受歡迎，包括「宇宙橙色」、「天藍色」及「薰衣草色」皆有亮眼表現。

