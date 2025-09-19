鉅亨網編譯段智恆 2025-09-19 02:30

美國總統川普周四 (18 日) 表示，當他與中國國家主席習近平本周五 (19 日) 通話時，可能會在現有基礎上進一步延長美中貿易休戰，同時討論有關 TikTok 美國業務出售的協議。這將是兩位領袖自 6 月以來首次直接接觸，備受外界矚目。

川普暗示延長美中貿易休戰 與習近平同步談TikTok協議(圖：REUTERS/TPG)

川普在與英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 共同舉行的記者會上透露：「我們距離達成協議非常接近。我們可能會延長與中國的休戰，但這將是在現有條件基礎上的延長，而這些條件相當不錯。」

他並表示，有關 TikTok 的交易將「與中國協同完成」，並強調美方能從中獲得「額外回報」。川普稱，TikTok 的新版本將「完全由美國投資人持有，以及那些熱愛美國的企業掌控」，但未正面回應該應用程式是否需要更換演算法的問題。

據知情人士透露，美中談判代表本周稍早已達成框架協議，確保 TikTok 在美國的營運能依據國家安全法規持續進行。方案內容包括由甲骨文 (ORCL-US)、創投公司 Andreessen Horowitz 及私募基金 Silver Lake Management 組成的財團收購 TikTok 美國業務，但計畫細節尚未完全明朗，仍需由川普與習近平在通話中敲定。川普估計 TikTok 美國部門價值可能達數百億美元，他本周稍早曾表示：「我不想看到這麼大的價值被白白浪費。」

川普的前任曾簽署國安法，要求 TikTok 母公司字節跳動 (ByteDance) 分拆美國業務，否則應用程式將在美國下架。川普已簽署多道行政命令延長期限，讓 TikTok 持續營運，但其法律基礎仍存爭議。川普過去對 TikTok 態度懷疑，如今則逐漸改變立場，並將該平台視為與年輕選民互動的重要工具，尤其是在 2024 年大選中發揮了影響力。

美中領導人周五的通話也將觸及雙邊經貿議題。雙方先前達成的 90 天關稅休戰協議原定於 11 月初到期，此前已多次延長。儘管休戰持續，但雙方貿易摩擦仍在，涉及出口管制與監管調查，凸顯中美在尖端技術主導權上的角力。

北京近期公布初步調查結果，認定輝達 (NVDA-US) 收購 Mellanox 的交易違反反壟斷法，美方官員對此表達不滿。川普則與輝達達成協議，允許特定晶片出口中國，但條件是美國政府可獲得 15% 銷售分成。