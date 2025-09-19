鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-19 06:00

美國聯準會 (Fed) 周三 (17 日) 宣布降息 1 碼至 4%-4.25%，並暗示今年剩餘時間可能還會再降息兩次，這項消息引發全球金融市場的廣泛關注，而人民幣匯率在此背景下表現相對穩定。

離岸匯率再升破7.1關口！人民幣在Fed啟動降息周期後會升破7嗎?（圖：Shutterstock）

人民幣周四 (18 日) 並未因 Fed 降息大幅波動，兌美元中間價報 7.1085，較前一日下調 72 個基點，當天早上離岸人民幣兌美元走揚，盤中再度升破 7.1 關口。事實上，市場先前已對包括 Fed 降息等在內的各類美元利空因素有所消化。

近期，人民幣升值受到多面向因素影響。隨著 Fed 降息預期持續升溫，部分全球主要資產價格已率先作出反應，人民幣也在一定程度上對 Fed 降息預期作出反應。美元指數顯著下行，為包括人民幣在內的非美元貨幣帶來較強的被動升值。

此外，近期跨國資金流動改善，中國股市維持強勢，外資加速流入，帶動結匯需求增加，也改善匯市情緒。

根據中國外匯局數據，7 月銀行結匯及售匯規模較上季成長 12% 及 16%，結售匯延續順差態勢，規模為 228 億美元，企業、個人等主體結匯率較上季小幅上升，售匯率大致持平，市場預期穩定，交易較為活躍。此外，人民幣兌美元中間價報價釋放了較強的匯率預期引導訊號。自 7 月以來，人民幣兌美元中間價保持漸進升值，逐漸被市場吸收。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，Fed 降息及市場對後續降息的預期讓美元指數下行，為人民幣帶來被動升值，且跨境資金流動改善也推動人民幣加速升值，但中國經濟穩中向好勢頭將進一步鞏固，在政策協同發力與基本面支撐下，未來人民幣匯率將在合理均衡水準上保持基本穩定。

中信證券首席經濟學家明明認為，人民幣有望震盪偏強，並逐步回歸「三價合一」，但當前中國國內基本面對匯率更多起到托底作用，人民幣匯率破 7 仍需更多催化。