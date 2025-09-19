search icon



離岸匯率再升破7.1關口！人民幣在Fed啟動降息周期後會升破7嗎?

鉅亨網編譯陳韋廷


美國聯準會 (Fed) 周三 (17 日) 宣布降息 1 碼至 4%-4.25%，並暗示今年剩餘時間可能還會再降息兩次，這項消息引發全球金融市場的廣泛關注，而人民幣匯率在此背景下表現相對穩定。

cover image of news article
離岸匯率再升破7.1關口！人民幣在Fed啟動降息周期後會升破7嗎?（圖：Shutterstock）

人民幣周四 (18 日) 並未因 Fed 降息大幅波動，兌美元中間價報 7.1085，較前一日下調 72 個基點，當天早上離岸人民幣兌美元走揚，盤中再度升破 7.1 關口。事實上，市場先前已對包括 Fed 降息等在內的各類美元利空因素有所消化。


今年以來，人民幣匯率走勢複雜，年初從 7.3 關口上方波動回升，4 月初經歷波動後迅速企穩，上月底結束兌美元匯率的兩個月低波運行，出現較大幅度升值。

近期，人民幣升值受到多面向因素影響。隨著 Fed 降息預期持續升溫，部分全球主要資產價格已率先作出反應，人民幣也在一定程度上對 Fed 降息預期作出反應。美元指數顯著下行，為包括人民幣在內的非美元貨幣帶來較強的被動升值。

此外，近期跨國資金流動改善，中國股市維持強勢，外資加速流入，帶動結匯需求增加，也改善匯市情緒。

根據中國外匯局數據，7 月銀行結匯及售匯規模較上季成長 12% 及 16%，結售匯延續順差態勢，規模為 228 億美元，企業、個人等主體結匯率較上季小幅上升，售匯率大致持平，市場預期穩定，交易較為活躍。此外，人民幣兌美元中間價報價釋放了較強的匯率預期引導訊號。自 7 月以來，人民幣兌美元中間價保持漸進升值，逐漸被市場吸收。

市場分析認為，未來人民幣匯率將穩中有升，但破「7」仍需更多催化。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，Fed 降息及市場對後續降息的預期讓美元指數下行，為人民幣帶來被動升值，且跨境資金流動改善也推動人民幣加速升值，但中國經濟穩中向好勢頭將進一步鞏固，在政策協同發力與基本面支撐下，未來人民幣匯率將在合理均衡水準上保持基本穩定。

中信證券首席經濟學家明明認為，人民幣有望震盪偏強，並逐步回歸「三價合一」，但當前中國國內基本面對匯率更多起到托底作用，人民幣匯率破 7 仍需更多催化。

廣開首席產業研究院院長連平認為，人民幣可望加快恢復性升值，境外資金可能加快流向人民幣資產，但中國經濟仍面臨內外壓力，對此應審慎對待。

王青也指出，伴隨 Fed 降息及美國經濟降溫，美元指數有下行壓力，但中國國內基本面有政策支撐，人民幣匯率接下來仍將以穩為主，快速升值或大幅貶值的風險都不大。

Fed降息人民幣離岸美元指數

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數97.3580.50%
人民幣/美元0.1406-0.14%

