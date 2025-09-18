鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-18 18:00

在 9 月迷因幣 (memecoin) 熱潮下，基於 Solana 的代幣發行平台 Pump.fun 藉此東風迅速崛起，交易量與收入指標雙雙創下新高。

9月迷因幣狂潮！Pump.fun日交易額首破10億美元 輾壓知名衍生品交易所Hyperliquid（圖：Shutterstock）

根據去中心化交易所 Jupiter 數據，Pump.fun 日交易額周一 (15 日) 首次突破 10 億美元大關，達到 10.2 億美元，上周日為 9.42 億美元。DeFi 數據聚合器 DefiLlama 也顯示，Pump.fun 已經連兩天在 24 小時收入指標上超越知名衍生性商品交易所 Hyperliquid。

這一系列亮眼數據凸顯了迷因幣市場的再度火熱。目前，Pump.fun 單日收入在所有 DeFi 應用程式中排名第三，僅次於穩定幣巨頭 Circle 和 Tether。

根據 CoinMarketCap 數據，整個迷因幣類股總市值在上周日觸及 830 億美元，創下 30 天內新高。

Pump.fun 的快速成長並非偶然，該平台近期大力推廣的直播功能是關鍵驅動力之一。該平台周一說，已向內容創作者支付 400 萬美元獎勵，大部分流向首次創作者，透過「內容 + 金融」新模式吸引流量和資金的策略初見成效。

Pump.fun 今年 1 月上線，核心功能是讓用戶輕鬆創建迷因幣。用戶只需要填寫簡短表格，輸入代幣名稱、股票代碼、描述並附上照片，點擊「建立硬幣」。

根據加密資料追蹤機構 Dune Analytics 統計，今年上半年近 170 萬種新代幣進入流通，遠超過 2023 年同期的 26.4 萬種。這些代幣常基於網路熱梗或社會事件，名稱千奇百怪，如以麵包圖片為主題的 Bread，或以前總統川普穿著尿布形象為基礎的 Baby Trump。

直播功能成為 Pump.fun 成長的新引擎。為獲取關注，用戶透過幽默無厘頭行為帶動代幣價格上漲，但也出現自殘、黃暴、吸毒等危險非法行為。

Pump.fun 共同創辦人 Alon 聲稱，平台直播功能在平均並發直播數量上「超越」視訊平台 Rumble，正蠶食串流媒體巨頭市佔率，達到 Twitch 的 1% 和 Kick 的 10%，但這些說法暫無第三方數據驗證。

Pump.fun 在創作者激勵上投入巨大，400 萬美元獎勵彰顯其利用直播吸引新用戶和資金的決心。

Pump.fun 的崛起與迷因幣市場強勁勢頭相呼應。迷因幣總市值接近 7 月 23 日高點，主流迷因幣價格表現良好，部分實現兩位數漲幅。