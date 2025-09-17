鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-17 01:30

美國工業生產 8 月僅小幅上升，延續近月疲弱走勢，顯示製造業復甦仍面臨挑戰。聯準會 (Fed) 周二 (16 日) 公布數據顯示，工廠、礦業及公用事業整體產出月增 0.1%，略優於市場預期的持平，但前值被下修為萎縮 0.4%。

美8月工業生產僅溫和反彈 製造業仍受關稅拖累

工廠、礦業及公用事業整體產出月增 0.1%，略優於市場預期的持平，但前值被下修為萎縮 0.4%。

製造業產出占整體工業生產約四分之三，8 月成長 0.2%，優於經濟學家預估的下滑 0.2%。若扣除汽車，工廠產出僅微升 0.1%。礦業和能源開採回升 0.9%，扭轉 7 月下跌 1.5% 的頹勢；不過公用事業則大減 2%，創下自 3 月以來最大降幅，其中電力供應下滑 2.3%，掩蓋了天然氣小幅增加 0.2% 的表現。

8 月製造業生產成長 0.2%，由於市場預期。

不過公用事業則大減 2%，創下自 3 月以來最大降幅。

Fed 數據也顯示，工廠產能利用率微升至 76.8%，但整體工業產能利用率幾乎無變動，反映企業仍未全面擴張產能。《彭博》經濟學家分析指出，雖然 8 月數據表面上優於預期，但部分原因來自 7 月基期下修；細項顯示汽車、鋼鐵、藥品及紡織等產出成長，這些產業正好是川普政府特別重視的領域，或將受到政策青睞。

Fed 數據也顯示，工廠產能利用率微升至 76.8%，但整體工業產能利用率幾乎無變動。

市場也將工業生產放緩與人工智慧 (AI) 熱潮的矛盾拉上關聯。雖然 AI 概念股股價飆升，推動資本市場大漲，但能源與公用事業需求卻未見同步成長，引發市場質疑 AI 帶動的實體需求是否被高估。尤其在電力使用量不升反降的情況下，部分分析師認為這反映 AI 熱潮對實際產業鏈的支撐效應仍有限。

整體而言，美國製造業仍受川普政府貿易政策不確定性影響。7 月底宣布的修訂版關稅方案雖帶來部分清晰度，但美中之間尚未達成新的貿易協議，而最高法院也預定 11 月就川普關稅合法性進行辯論。隨著企業資本支出受壓，製造業需求依舊呈現不均。