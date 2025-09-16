鉅亨網編輯林羿君 2025-09-16 16:40

‌



由於中國旅客對泰國日益嚴重的安全問題感到擔憂，包括詐騙中心猖獗以及今年初發生的一起中國演員綁架案，使越南取代泰國，成為中國旅客的首選旅遊目的地。

不是泰國和日本 「這國」躍升陸客首選旅遊地。(圖:shutterstock)

這股新的旅遊浪潮由一群獨立、追求真實體驗的旅客所推動，不僅讓越南今年的旅遊業收入創下歷史新高，也預示著東南亞數十億美元旅遊市場正在經歷一場重大重組，而泰國則為此付出了代價。

‌



根據 China Trading Desk 的數據，這項轉變可能使泰國損失 35 億美元的收入，流向越南及其他鄰國。這顯示了全球最大旅遊市場的偏好正在發生根本性的轉變。

China Trading Desk 執行長 Subramania Bhatt 表示，對於這群新的中國遊客來說，越南提供了許多新鮮事物。許多遊客認為越南更具原始風貌，也更真實。這些獨立且受過教育的旅客不再滿足於以往的廉價跟團旅行，他們願意花更多錢，以獲得更獨特、更道地的體驗。

為了吸引這些高價值的遊客，越南政府與私人企業正積極合作，提供更多樣化的旅遊產品。從與中國接壤的廣寧省舉辦的滑翔傘和熱氣球節，到峴港飯店提供會說中文的服務人員，都顯示了越南對中國旅客的重視。

在峴港和芽莊等熱門海濱城市，業者已從服務廉價遊客，轉向接待尋求精心設計體驗的精品旅客。旅行社 Hava Travel 的副總經理阮玉天表示，他們的中國遊客願意支付更高的價格，這也推動了越南旅遊零售額的成長。