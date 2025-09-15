南韓再赴美展開關稅與貿易談判！3500億美元投資細節成焦點

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-15 14:00

南韓產業通商資源部表示，南韓最高貿易代表呂翰九將於週一（15 日）前往美國，就今年七月達成的貿易協議進行後續關稅談判。雙方仍需敲定協議細節，尤其涉及 3,500 億美元投資基金的安排，成為此次美韓貿易談判的核心議題。

南韓再赴美展開關稅與貿易談判。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，南韓官員指出，談判延遲的原因在於，與美國達成的類似日美協議條款對南韓而言不可接受，主要是因為可能對外匯市場造成影響。

呂翰九在機場接受媒體訪問時表示：「我們正努力達成一個合理且符合國家利益的結果。」

此前，南韓工業部長 Kim Jung-kwan 剛結束與美國商務部長盧特尼克的談判返國，但未取得明顯進展，外界擔心談判可能陷入僵局。

南韓總統李在明也表態，若協議損害國家利益，他將不會與美國簽署協議。他表示：「如果對我們沒有好處，簽署也沒有意義。」

南韓財政部則表示，正在與美方討論各種措施，以盡量降低 3,500 億美元投資方案對國內外匯市場的影響，但未證實是否包括換匯交易安排。

美韓關係緊張背景下的關稅談判

此輪關稅與貿易談判正值美韓關係因近期移民事件而緊張之際。美國移民局曾在喬治亞州突襲南韓現代汽車電池工廠，逮捕數百名員工，突襲畫面震驚南韓民眾。

美國總統川普則在社交媒體上表示，他希望外國公司將專業人員帶入美國，培訓美國人製造複雜產品如晶片與船舶。