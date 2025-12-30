鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-12-30 08:50

美國總統川普週一（29 日）表示，俄羅斯總統普丁告訴他，烏克蘭曾試圖攻擊普丁位於俄羅斯北部的住所，但基輔方面已予以否認。

根據《路透》報導，川普在被問及是否擔心這項指控可能影響他斡旋和平的努力時表示：「我不喜歡這件事，這不好。我今天從普丁那裡得知此事，我非常生氣。」

他說：「現在是一個敏感時期，這不是合適的時間。冒犯人家是一回事，但攻擊他的住所又是另一回事。現在不是做這種事的時候。」

當被問及是否有任何證據顯示發生過此類攻擊時，川普回答：「我們會查清楚的」，並形容他週一早些時候與普丁的通話為「非常好的談話」。

川普在談到結束烏克蘭戰爭的談判時說：「我們有一些非常棘手的問題。」

根據《BBC》報導，烏克蘭總統澤倫斯基否認了俄羅斯關於烏克蘭對普丁住所發動無人機攻擊的指控，並指責莫斯科試圖破壞和平談判。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）宣稱，基輔在夜間動用 91 架遠程無人機對普丁位於俄羅斯西北部諾夫哥羅德地區的官邸發動攻擊。

目前尚不清楚普丁在所謂攻擊發生時身處何地，但俄羅斯表示，將重新審視其在和平談判中的立場。

澤倫斯基則駁斥此說法，稱這是「典型的俄羅斯謊言」，目的是為克里姆林宮找藉口繼續對烏克蘭發動攻擊。他指出，俄羅斯此前也曾攻擊基輔的政府大樓。

澤倫斯基補充說：「現在全球不能保持沉默。我們不能允許俄羅斯破壞實現持久和平的努力。」

拉夫羅夫週一在 Telegram 發表聲明表示，他所稱的 91 架針對普丁住所發動的無人機已全部被俄羅斯防空系統攔截及摧毀，並補充說，攻擊未造成任何人員傷亡或財產損失。

拉夫羅夫指出：「鑑於犯罪性的基輔政權徹底墮落，並轉向國家恐怖政策，俄羅斯的談判立場將予以調整。」