用小麥換中國車！俄羅斯走回「以物易物」老路 規避西方制裁

鉅亨網編輯林羿君 2025-09-15 16:10

‌



路透社報導，俄羅斯為了規避西方嚴厲制裁，正重返 1990 年代「以物易物」（barter）古老貿易模式，以小麥換取中國汽車，用亞麻籽換取建築材料。

用小麥換中國汽車！俄羅斯走回「以物易物」老路 規避西方制裁。(圖:shutterstock)

儘管俄羅斯與中國和印度建立了良好的關係，但以物易物的捲土重來，凸顯出俄烏戰爭對貿易關係造成的扭曲有多嚴重。這場戰爭，讓俄羅斯這個全球最大的自然資源生產國，在蘇聯於 1991 年解體並融入西方經濟體系 30 年後，又回到了過去的狀態。

‌



根據路透社從兩個貿易消息來源得知的一項交易，中國汽車被用來交換俄羅斯小麥。其中一個消息來源透露，在這筆交易中，中方要求俄羅斯以穀物來支付。

路透社無法確定這筆交易的具體數量，也無法得知貿易商如何決定穀物和汽車的價值。

此外，海關資料顯示，還有另外兩筆交易是以亞麻籽換取來自中國的家電和建材等商品。據了解俄羅斯對外貿易的專家估計，其中一筆在 2024 年由俄羅斯烏拉爾地區海關記錄的亞麻籽交易，價值約為 10 萬美元。

自 2022 年俄烏戰爭爆發以來，美國、歐洲及其盟友已對俄羅斯實施了超過 25,000 項制裁，試圖打垮俄羅斯規模達 2.2 兆美元的經濟，並削弱對總統普丁的支持。

美國也因印度與俄羅斯的石油貿易，對印度祭出關稅。

普丁則表示，俄羅斯經濟表現超出預期。儘管西方預測會崩潰，但在過去兩年裡，俄羅斯經濟成長速度卻快於七大工業國組織（G7）。普丁已下令企業與官員們，盡一切可能的方式來對抗制裁。

然而，俄羅斯經濟的緊張跡象已日益加劇。俄國央行指出，俄羅斯經濟在技術面上已陷入衰退，並面臨高通膨的困境。

某些懲罰性措施，尤其是 2022 年將俄羅斯銀行從環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統中剔除，以及去年美國警告中國銀行不得支持俄羅斯戰爭，都引發了人們對次級制裁（secondary sanctions）的擔憂。

一位支付市場消息人士告訴路透社：「中國的銀行害怕被列入次級制裁名單，所以不接受俄羅斯匯款。

這些擔憂似乎是「易貨交易」興起的原因，因為這種交易更難追蹤。2024 年，俄羅斯經濟部發布了一份長達 14 頁的《對外易貨交易指南》，指導企業如何利用這種方式規避制裁。甚至，俄羅斯還提議建立一個專門的交易平台，作為易貨交換之用。