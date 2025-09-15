美國俄烏問題特使：中國停止援俄 烏克蘭戰爭明天就結束

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-15 10:21

‌



美國俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）上周四（11 日）抵達烏克蘭首都基輔，周日他在出席「雅爾達歐洲戰略」年度會議時說，要是中國停止援助俄羅斯，烏克蘭戰爭明天就結束。

美國俄烏問題特使說，中國停止援俄，烏克蘭戰爭明天就結束。（圖：Shutterstock）

據《基輔獨立報》報導，凱洛格在會上表示，俄羅斯過度依賴中國，是這一聯盟關係的「小老弟」（junior partner）。「我認為，如果中國今天切斷對俄羅斯的支持，戰爭明天就會結束。」

‌



凱洛格說，俄軍在烏克蘭東部取得的有限領土收獲，遠不足以構成戰場勝利。

「實際上，俄羅斯正在輸掉這場戰爭。他們可能會有所行動，並聲稱自己在頓巴斯地區和頓涅茨克推進。然而，如果你把『推進』理解為以公尺為單位的移動，而不是以英里，那好吧，那算是成功。但是，他們付出的代價極其巨大，我認為人們並沒有真正意識到這一點。」

今年 1 月，中國常駐聯合國副代表耿爽在安理會審議烏克蘭問題時指出，美國代表持續傳播虛假敘事，汙蔑抹黑中方，中方完全不法接受。

耿爽說，美方的論點概括起來無非三點：中國向俄羅斯提供軍事補給；中國向俄羅斯提供政治掩護；如果俄羅斯沒有中國支持，烏克蘭戰爭早已結束。

「這三點都是徹頭徹尾、地地道道的謊言。我在此前的會議上已多次回應美方謬論，今天我可以說得更直白一些。」耿爽當時強調：

第一，如果中國真的向俄羅斯提供軍事補給，戰局不會是今天這個樣子；

第二，如果中國真的向俄羅斯提供政治掩護，中方就不會在公開場合反覆強調尊重各國主權與領土完整、遵守聯合國憲章宗旨和原則；