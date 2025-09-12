鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-12 23:03

綜合外媒周五 (12 日) 報導，美國 9 月消費者信心初值跌至 5 月以來最低水準，顯示就業前景與通膨壓力持續衝擊民眾心理。根據密西根大學調查，9 月消費者信心指數自 8 月的 58.2 降至 55.4，低於經濟學家預期區間，也較上月進一步下滑。

美9月密大消費者信心降至4個月低點 通膨與就業憂慮升高

美國 9 月消費者信心初值跌至 5 月以來最低水準，顯示就業前景與通膨壓力持續衝擊民眾心理。(圖：ZeroHedge)

調查顯示，當前情勢指數從 61.7 降至 61.2，消費者對未來的展望指數則由 55.9 降至 51.8。密大調查主管 Joanne Hsu 指出：「消費者對於失去工作的主觀預期今年大幅上升，9 月再度上揚，顯示民眾擔心自身也可能受到就業市場惡化的影響。」她補充說，民眾同時也因高物價持續感到壓力。

在通膨預期方面，受訪者對未來一年物價上漲率的預期維持在 4.8%，與上月持平，仍高於年中水準；長期 (5 至 10 年) 通膨預期則由 3.5% 升至 3.9%，不僅逆轉市場原先預期的下降，還創下 6 月以來新高。這也突顯物價疑慮在長期心理預期上的根深蒂固。

受訪者對未來一年物價上漲率的預期維持在 4.8%，與上月持平，仍高於年中水準。(圖：ZeroHedge)

長期 (5 至 10 年) 通膨預期則由 3.5% 升至 3.9%，不僅逆轉市場原先預期的下降，還創下 6 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

部分分析人士質疑調查結果內部一致性。例如各黨派受訪者在一年期通膨預期上皆出現下滑，但平均值卻維持不變；長期通膨方面，共和黨與獨立選民的預期下降，民主黨則僅微幅上升 0.1 個百分點，平均值卻大幅跳升 0.4 個百分點。這種統計異動引發市場對指標可靠性的討論。

部分分析人士質疑調查結果內部一致性。(圖：ZeroHedge)

政治立場也顯著影響信心差異。調查顯示，共和黨與獨立選民的消費者信心均跌至四個月低點，反映經濟前景的憂慮；民主黨受訪者的信心則小幅改善，但不同陣營之間的差距依舊接近歷史高位。

政治立場也顯著影響信心差異。(圖：ZeroHedge)

近期出爐的經濟數據顯示，美國勞動市場持續放緩，8 月僅新增 2.2 萬個就業機會，而消費者物價則以今年以來最快速度攀升。食品與汽油等家庭支出項目價格增加，使民眾財務壓力加劇。另有約六成受訪者自發提及關稅問題，顯示貿易摩擦與政策不確定性也是壓低信心的重要因素。