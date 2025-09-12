鉅亨網編譯段智恆 2025-09-12 22:00

國際油價周五 (12 日) 一度反彈近 2%，主因是烏克蘭無人機攻擊俄羅斯一座主要輸油港口，導致裝船作業暫停，抵銷了市場對供應過剩與美國需求疲弱的擔憂。

國際油價反彈近2% 烏軍無人機襲擊俄羅斯主要輸油港(圖：REUTERS/TPG)

據烏克蘭國安局 (SBU) 官員向《路透》表示，無人機攻擊發生在俄羅斯西北部的普里莫爾斯克 (Primorsk) 港，這裡是該國最大原油與燃料出口終端之一，事件迫使當地在周四深夜暫停裝船作業。瑞銀 (UBS) 分析師 Giovanni Staunovo 指出：「這類針對俄羅斯能源基礎設施的襲擊，可能會壓低俄羅斯原油與精煉產品出口量。」

消息帶動國際油價走揚，截稿前，11 月交割的布蘭特原油期貨上漲 1.78%，至每桶 67.55 美元；10 月交割的西德州原油期貨上漲 1.67%，至每桶 63.41 美元。昨天交易中，布蘭特原油期貨和西德州原油期貨分別下跌 1.7% 和 2%。

克里姆林宮周五表示，俄烏和平談判陷入停滯。自年初以來，雙方已在伊斯坦堡進行三輪直接會談，最近一次是 7 月 23 日，但在如何擬定可能的和平協議上仍存重大分歧。分析人士警告，若談判破裂引發西方新一輪制裁，可能進一步衝擊俄羅斯能源出口。SEB Research 分析師 Ole Hvalbye 表示：「更嚴厲的制裁可能會蓋過市場對供應過剩的預期。」

國際能源總署 (IEA) 日前發表月報指出，今年全球石油供應成長速度將快於預期，因石油輸出國組織及其盟友 (OPEC+) 計劃增加產量。不過，石油輸出國組織 (OPEC) 當日稍晚發布的報告仍維持對今年與明年石油需求增長的樂觀預測，稱全球經濟仍展現穩健成長趨勢。