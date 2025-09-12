美日5,500億投資協議曝光 盧特尼克：獲利先對半分後九一分
鉅亨網編譯王貞懿
根據《CNBC》周四 (11 日) 報導，美國商務部長盧特尼克周四表示，根據美日關稅協議，日本將投資 5,500 億美元於美國專案，在收回初始投資前美日平分獲利，之後美國獲得九成利潤。
目前，日本所適用的對等關稅是 15%，是相對其他國家極低的水準。
盧特尼克表示，一旦日本回收了投資，「之後就是 90 比 10，有利於美國。」
盧特尼克說明，執行方式將由美國投資委員會先建議值得資助的專案，獲得川普批准後，美國負責雇用建築工人執行專案，再向日本要求出資。他坦承，日本為了籌措這筆資金，必須大舉舉債，等於是『破壞資產負債表』來資助這些專案。
雙方各有所得
盧特尼克表示，假設能從專案收回投資，長期而言不會讓日本納稅人承擔成本。日本消費者還能受益於較低關稅。
「從他們國家角度看，這是好交易，」盧特尼克說。
美國則獲得資金支撐國內製造業，促進核電廠等專案。盧特尼克指出抗生素也是國內製造業優先項目。
面臨法律挑戰
盧特尼克發言正值川普關稅措施陷入法律爭議。最高法院已同意快速審理下級法院裁決的上訴，該裁決認定川普所推行的許多嚴厲關稅違法。口頭辯論預定 11 月第一周進行。
