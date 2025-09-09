鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-09 08:24

日本關稅談判代表赤澤亮正週二（9 日）在社群平台 X 上表示，美國將於 9 月 16 日前正式下調對日本商品（包括汽車與零件）的進口關稅。

美日貿易協議落地！美國9月16日起調降日本商品關稅。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，赤澤在貼文中，引用了美國聯邦公報於 9 月 9 日刊登的文件。該文件正式確認了美國總統川普有關美日貿易協議的行政命令。他表示，日本商品的修訂後關稅稅率將在該文件發布後七天內生效。

川普於上週簽署行政命令，將日本汽車進口關稅由 27.5% 降至 15%，消除了圍繞美國何時將對日本汽車實施 15% 較低關稅的不確定性。距離美日兩國於 7 月達成協議已過一個多月。

同時，日本承諾將投資 5500 億美元於美國項目，並逐步開放市場給美國商品，包括汽車與稻米。

白宮補充，日本還將每年購買價值 80 億美元的美國商品，涵蓋農產品、化肥與生物乙醇，並同意逐步將美國稻米的進口量提高 75%。

根據該行政令，協議不僅有助於縮小美國對日本的貿易逆差，也將為美國企業提供更多「突破性機會」。