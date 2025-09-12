特斯拉Model Y L新訂單交車時間 排至11月
鉅亨網編譯鍾詠翔
特斯拉 (TSLA-US) 官網周四（11 日）顯示，目前預定 Model Y L，顯示預計交付時間是 11 月，意味著 10 月可供銷售的 Model Y L 已經售罄，有購買意向的消費者，只能購買 11 月及之後生產。
據《證券時報》報導，特斯拉六人座純電 SUV 車型 Model Y L 在 8 月 19 日正式上市，售價人民幣 33.9 萬元起。
Model Y L 搭載全輪驅動系統，在 CLTC（中國輕型汽車行駛工況）下續航裡程達 751 公里，百公里加速僅需 4.5 秒，最高車速 201 公里 / 小時。
在車寬不變的基礎上，特斯拉將車輛後方的橫向空間擴展 20mm，為第三排打造充足橫向空間。Model Y L 的儲物空間達 2539L，後備箱依然可以放下 2 個 24 英寸和 1 個 20 英寸的行李箱。
市場普遍認為，特斯拉推出 Model Y L，是為了貼近中國市場對「大車」、「家庭化用車」的喜愛偏好，做出本土化嘗試。特斯拉此舉也被解讀為旨在提振銷量。
特斯拉在上市之初還為 Model Y L 車主提供多項金融福利以及權益等。9 月 3 日，有媒體報導稱，北京某特斯拉門市銷售人員介紹，Model Y L 上市以來銷售火爆，截至當日已訂出 12 萬輛，日均訂單量接近 1 萬輛。不過，業界人士稱，這一說法有誇大成分。
