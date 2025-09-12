高盛調查：家族辦公室搶進股市 私募配置創最大跌幅

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-12 04:06

根據《CNBC》周四 (11 日) 報導，高盛 (GS-US) 最新調查顯示，家族辦公室大幅調整投資組合，股票配置從 2023 年的 28% 提升至 31%，私募股權配置則從 26% 降至 21%。逾八成家族辦公室已投資 AI 相關資產，其中多數是透過公開股票和 ETF 參與。

高盛調查顯示家族辦公室調整投資組合，提升股票配置並減少私募投資。

高盛的調查涵蓋全球 245 家家族辦公室，三分之二管理資產逾 10 億美元。

仍偏好風險資產

其中，美國和美洲地區家族辦公室的轉向最為明顯，股票配置從 27% 提升至 31%。私募股權雖降 2 個百分點至 25%，但仍高於國際同業。

高盛對沖基金業務全球主管 Tony Pasquariello 形容，這是「偏好風險資產配置」，家族辦公室維持相對較高的私募股權投資。

儘管地緣政治和通膨疑慮升溫，家族辦公室仍維持積極策略。逾四分之三受訪者預期未來 12 個月關稅將持平或走高，資產估值持平或下跌。

高盛 Apex 家族辦公室業務負責人 Sara Naison-Tarajano 表示，美國家族辦公室若大舉撤資可能面臨沉重稅負。因此，他們更傾向在市場動盪時逢低進場，如 4 月關稅消息擾動市場時。

AI 投資首選公開市場

86% 受訪者已投資 AI 相關資產，投資公開股票和 ETF 是參與 AI 的首選方式。其他熱門選項包括資料中心等 AI 間接受益者，或專注 AI 的創投基金。

高盛 Meena Flynn 指出，家族辦公室仍積極投資私募二手市場，投資比例從 2023 年的 60% 升至 72%。當大學基金會、養老基金等機構因流動性壓力撤資時，家族辦公室能以折扣價收購優質資產，因為他們能投資可持有數世代的資產，不必擔心退場問題。

明年仍偏向增投

有趣的是，雖然整體私募配置下降，但 39% 家族辦公室計劃明年在該領域投入更多資金，為各類別最高，顯示對私募市場仍有信心。38% 打算增加股票投資。

三分之一受訪者計劃部署更多資本，僅 16% 打算增加現金配置。

美洲家族辦公室較樂觀，逾三分之一未針對尾部風險布局，歐洲、中東、非洲和亞太地區分別僅 14% 和 12%。

最受歡迎的避險方式是地理分散化，約五成三的家族辦公室採用此策略，其次是投資黃金，有近兩成四選擇這種方式。Flynn 表示，雖然黃金在投資組合中平均佔比不到 1%，但部分投資組合的黃金配置高達 15%。