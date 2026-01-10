鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-10 09:00

據《CNBC》報導，美國總統川普周五 (9 日) 表示，其政府將對格陵蘭採取行動，「不管他們喜不喜歡」，進一步升高他為替美國取得這塊丹麥領土所發出的強硬言論。

川普在白宮對記者表示，「我當然希望能用比較簡單的方式達成協議。但如果沒辦法用簡單的方法，那我們就會用困難的方法來做。」

川普長期以來一直希望接管格陵蘭，主要理由是這座北極島嶼對美國國家安全具重要戰略意義。

丹麥以及其在北約 (NATO) 的歐洲盟友已多次反對，重申格陵蘭沒有要出售。但川普政府仍表示，正在評估一系列選項，包括動用美軍，或與丹麥達成購買協議。

《路透》周四報導，美國政府官員也曾考慮向格陵蘭居民發放一次性現金，以說服他們加入美國。

當被問及這類付款金額可能是多少時，川普回應，「我現在還不談給格陵蘭的錢。」

他接著表示，「以後也許會談，但現在，我們會對格陵蘭採取行動，不管他們喜不喜歡。」

川普指出，「因為如果我們不這麼做，俄羅斯或中國就會接管格陵蘭，而我們不會讓俄羅斯或中國成為我們的鄰居。」

他也談到，自己「非常欣賞」丹麥，但「他們 500 年前有一艘船登陸那裡，並不代表他們就擁有那塊土地。我敢肯定，我們也有很多船去過那裡。」

「所以我們一定會對格陵蘭採取行動，不是用好說的方式，就是用比較困難的方式。」

美軍已在格陵蘭設有基地，且據報導若有需要，美國也有能力擴大在當地的軍事部署。