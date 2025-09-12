鉅亨網編譯段智恆 2025-09-12 01:18

輝達壓力山大！傳阿里巴巴、百度開始改用自家AI晶片訓練模型

消息人士指出，阿里巴巴自今年初以來已用自研晶片支撐規模較小的 AI 模型；百度則嘗試利用自家崑崙 P800 晶片訓練其最新版本的文心一言 (Ernie) 模型。截稿前，兩家公司對此尚未回覆置評請求。

報導稱，這並不意味阿里與百度完全棄用輝達。兩家公司仍在使用輝達晶片開發最尖端的 AI 模型。不過，隨著美國對中國供應先進 AI 晶片的出口限制日益收緊，加上北京當局不斷加大壓力，要求企業加速採用國產技術，中國企業紛紛強化自有晶片庫存。

輝達目前在中國能銷售的最強 AI 處理器是 H20，但效能仍遜於 H100 與最新的 Blackwell 系列。不過，知情員工透露，阿里的「Zhenwu」處理器已經能與 H20 相抗衡。百度的崑崙晶片同樣成為其 AI 訓練的重要選項。

中國大型科技企業的這一轉向，恐進一步打擊輝達在中國的業務。該公司已與川普政府達成協議，允許出口晶片的同時必須交出在中國 H20 晶片銷售額的 15% 作為條件。輝達執行長黃仁勳上月底則表示，與白宮協商能否向中國出售下一代晶片的降階版本，仍需時間。