輝達壓力山大！傳阿里巴巴、百度開始改用自家AI晶片訓練模型
鉅亨網編譯段智恆
根據《The Information》周四 (11 日) 援引知情人士消息報導，，中國科技巨頭阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 與百度 (BIDU-US)(09888-HK) 已開始使用自家設計的人工智慧 (AI) 晶片來訓練 AI 模型，部分取代原先依賴的輝達 (NVDA-US) 處理器。這一舉動意味著中國 AI 發展格局出現重大轉變。
消息人士指出，阿里巴巴自今年初以來已用自研晶片支撐規模較小的 AI 模型；百度則嘗試利用自家崑崙 P800 晶片訓練其最新版本的文心一言 (Ernie) 模型。截稿前，兩家公司對此尚未回覆置評請求。
報導稱，這並不意味阿里與百度完全棄用輝達。兩家公司仍在使用輝達晶片開發最尖端的 AI 模型。不過，隨著美國對中國供應先進 AI 晶片的出口限制日益收緊，加上北京當局不斷加大壓力，要求企業加速採用國產技術，中國企業紛紛強化自有晶片庫存。
輝達目前在中國能銷售的最強 AI 處理器是 H20，但效能仍遜於 H100 與最新的 Blackwell 系列。不過，知情員工透露，阿里的「Zhenwu」處理器已經能與 H20 相抗衡。百度的崑崙晶片同樣成為其 AI 訓練的重要選項。
中國大型科技企業的這一轉向，恐進一步打擊輝達在中國的業務。該公司已與川普政府達成協議，允許出口晶片的同時必須交出在中國 H20 晶片銷售額的 15% 作為條件。輝達執行長黃仁勳上月底則表示，與白宮協商能否向中國出售下一代晶片的降階版本，仍需時間。
整體而言，阿里與百度逐步擁抱自研晶片，既回應政策壓力，也在嘗試擺脫對美國供應商的依賴。此舉若持續，將在未來改變中國 AI 生態版圖，並加深中美科技競爭。
