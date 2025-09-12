鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-12 08:25

‌



南韓半導體大廠 SK 海力士今 (12) 日宣佈，已成功完成面向 AI 的超高性能記憶體新產品 HBM4 的開發，並在全球範圍內率先構建了量產體系。

世界首創！SK海力士：已完成HBM4開發 準備進行量產（圖：Shutterstock）

《ZDNET Korea》報導，SK 海力士表示：「公司成功開發將引領 AI 新時代的 HBM4，並基於此技術成果，在全球首次構建了 HBM4 量產體系。此舉再次向全球市場彰顯了公司在面向 AI 的記憶體技術領域的領導地位。」

‌



負責 HBM 開發的 SK 海力士副總裁趙柱煥 (音譯) 也說：「HBM4 開發的完成將是行業的新里程碑，我們將確保在 AI 記憶體市場的競爭優勢，並透過及時提供滿足客戶對性能、能源效率和可靠性要求的產品，實現快速上市。」

SK 海力士 AI 基礎設施 CMO 金柱善 (音譯) 亦指出，正式宣布建立全球首個量產系統的 HBM4 是超越 AI 基礎設施限制的象徵性轉折點，是解決 AI 時代技術挑戰的關鍵產品。

根據 SK 海力士介紹，全新的 HBM4 採用了較前一代產品翻倍的 2048 條數據傳輸通道，將頻寬擴大一倍，同時能效也提升 40% 以上。憑藉這一突破，該產品實現了全球最高水準的數據處理速度和能效。

SK 海力士預估，在 HBM4 引入客戶系統後，AI 服務性能最高可提升 69%，這一創新不僅能從根本上解決數據瓶頸問題，還可顯著降低資料中心電力成本。此外，HBM4 實現了高達 10Gbps 以上的運行速度，這大幅超越 JEDEC 標準規定的 8Gbps。