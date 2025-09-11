俄無人機首侵北約盟國領空 波蘭形容是二戰後最危險時刻 川普：又來了！

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-11 22:43

‌



波蘭當局表示，周三清晨共有 19 架俄國無人機入侵，已緊急出動本國及北約戰機攔截。這是自俄烏戰爭爆發以來，這是俄國無人機首次進入波蘭領空。

▲俄國無人機在俄烏戰爭後首度入侵北約盟國波蘭領空。(圖:Shutterstock)

根據《CNBC》周四（11 日）報導，俄羅斯無人機入侵波蘭領空事件，對北約和歐盟構成嚴峻考驗。俄國防部周三澄清，並未計劃攻擊波蘭境內目標，但華沙的西方盟友仍強烈譴責此舉為蓄意挑釁。

‌



義大利外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）稱，可能需要對俄國實施新一波經濟制裁，迫使普丁就烏克蘭衝突進行談判。目前歐盟正在研擬第 19 輪對俄制裁方案。

歐盟執委會主席馮德萊恩周三在年度盟情咨文中宣布，將加速淘汰俄國化石燃料進口，並打擊莫斯科的影子石油船隊。

不過，美國總統川普對此事件回應模糊，僅在社群媒體發文：「俄國用無人機侵犯波蘭領空是怎麼回事？又來了！」但未進一步說明。

歐洲防務缺口浮現

布魯塞爾智庫 Bruegel 資深研究員 Guntram Wolff 指出，這次事件凸顯歐洲需要建立「無人機圍牆」，即沿著歐洲東部邊界設置分層防空系統。

立陶宛歐洲防務專 Andrius Kubilius 周三強調，歐盟必須「緊急發展」無人機防禦網，稱這是目前最重要的共同計畫。

Wolff 分析，俄國這次行動是在測試歐洲的防禦能力：「19 架無人機讓俄國學到很多，最重要的是歐洲還沒準備好。我們動用價值數億美元的 F-35 戰機，去擊落可能只值 10 萬美元的無人機嗎？這是明顯的資源錯配。」

波蘭是北約軍費支出佔 GDP 比例最高的國家，2024 年預估達 4.1%，其次是愛沙尼亞和美國，均為 3.4%。

波蘭：二戰來最危險時刻

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）周三向國會表示，波蘭正面臨二戰以來最接近公開衝突的時刻。

「這些威脅我國安全的無人機被擊落，固然是我軍和北約的成功，但也改變了政治局勢，」圖斯克說，「這是俄國對整個自由世界的宣戰，所有人都必須認清這點。」

華沙已要求聯合國安理會周四召開緊急會議討論此事。

前美國歐洲暨北約政策副國防部長 Ian Brzezinski 則認為，這是俄國「蓄意挑釁波蘭並測試北約團結」的行動。他警告，若西方反應不夠強硬，普丁將獲得雙重戰略勝利，呼籲盟友實施嚴厲制裁「重創俄國經濟」。