卡達攻擊踩紅線？川普納坦雅胡同盟面臨考驗

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-12 05:52

‌



以色列周二突襲卡達境內哈瑪斯據點，引發美國總統川普不滿並遭美國盟友譴責。攻擊造成一名卡達安全人員死亡，但未能擊殺哈瑪斯高層，川普表示對以色列行動「非常不滿」，稱事前未獲通知。

川普表示對以色列攻擊卡達行動「非常不滿」，美以同盟關係受考驗。(圖:Shutterstock)

根據《路透》周四 (11 日) 報導，不到 4 個月前，美國總統川普還與卡達領導人會面，讚揚其華麗宮殿並簽署防務協議。這個海灣君主國是美國重要盟友，境內設有美軍在中東最大基地。

‌



事前未獲通知引不滿

本次行動由以色列總理納坦雅胡下令、針對巴勒斯坦武裝組織政治辦公室的攻擊，造成一名卡達安全人員和其他 5 人死亡，但未能擊殺哈瑪斯高層。

美國官員表示，納坦雅胡政府並未正式警告華府即將發動轟炸。川普在周二與納坦雅胡的緊張通話中，抱怨是從美軍而非以色列直接得知攻擊消息，並對以色列攻擊與美國關係密切的卡達表達不滿。

這讓人想起以色列去年 9 月對真主黨的攻擊，當時以色列用詭雷呼叫器炸傷數千名武裝分子，事前也未通知時任總統拜登。

美以關係會破裂嗎？

儘管引發憤怒，分析師認為攻擊不太可能改變川普對以色列的根本態度。轟炸凸顯了川普與納坦雅胡關係背後的冷酷算計。

卡內基國際和平基金會資深研究員 Aaron David Miller 表示：「川普對納坦雅胡的戰術感到不滿，但他本能上同意納坦雅胡的觀點，即哈瑪斯必須從根本上被削弱。」

川普在 Truth Social 貼文中表示，轟炸並未促進美國或以色列利益，但「消滅從加薩民眾痛苦中獲利的哈瑪斯，是值得的目標」。

忽冷忽熱的夥伴關係

川普與納坦雅胡的關係經歷起伏。政府官員承認，「自競選以來一直忽冷忽熱」。

5 月，川普首次重大外訪前往沙烏地、卡達和阿聯，跳過以色列，被視為冷落。川普在沙烏地王儲要求下，同意解除對敘利亞新政府制裁，讓以色列官員擔憂。

但一個月後關係似乎重回正軌。6 月以色列對伊朗發動空戰後，川普派遣 B-2 轟炸機部分摧毀伊朗核設施。

然而數天後，川普又粗暴斥責伊朗和以色列違反美國斡旋的停火協議。7 月，美國批評以色列在大馬士革的攻擊。周二的卡達攻擊，以色列僅在行動前短暫通知美國，未經華府協調或批准。

前美國中東副國家情報官 Jonathan Panikoff 表示：「美國可以試圖勸說和施壓以色列做出決定，但納坦雅胡將繼續以他認為最符合以色列利益的方式行事。」