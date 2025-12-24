亂世黃金狂飆60%之後，2026是泡沫還是新起點？透視多空交戰下的關鍵變數

鉅亨網新聞中心 2025-12-24 08:40

黃金今年狂飆 60%，寫下 46 年來最狂熱的一頁！在全球央行搶買與避險需求簇擁下，金價屢破天價。邁入 2026 年，究竟是直奔 5,000 美元的牛市延續，還是泡沫破裂的開始？在這場多空對決中，聯準會貨幣政策與地緣政治風險，將是投資人最需緊盯的關鍵風向球。

金價創46年最佳紀錄，還能追嗎？從央行購金到Fed貨幣政策 一文盤點2026投資風向

史詩級行情！三大引擎點火多頭

‌



國際金價今年上演史詩級行情，不僅逾 50 次刷新歷史新高，更創下自 1979 年以來最佳年度表現。儘管近期從 10 月每盎司 4,381 美元歷史天價，小幅回檔至 4,200 美元附近高檔盤整，但市場熱度依然不減。

剖析本波漲勢，主要由多重關鍵因素同步驅動：

1. 央行去美元化：全球央行自 2022 年以來，每年購金量維持在約 1,000 噸的歷史高位，旨在降低對美元依賴，成為金價最強力的底部支撐。

華爾街多頭集結，金價明年上看 5,000 美元

即使金價屢創新高，不少投行仍對 2026 年走勢抱持樂觀態度。高盛報告直指金價續揚的最大動能，來自於美國投資人「配置占比仍低」。數據顯示，美投資人持有黃金 ETF 佔比僅 0.17%，遠低於 2012 年高峰。高盛估算，只要配置微增 0.01 個百分點，便足以推升金價上漲約 1.4%，預測 2026 年底金價將上看 4,900 美元。

美銀也認為漲勢遠未見頂。其金屬研究主管 Michael Widmer 強調，牛市告終通常源於「觸發漲勢的根本動機消退」而非價格變貴。鑑於市場對黃金仍配置不足，預估明年金價有實力挑戰 5,000 美元大關。

瑞銀同樣維持黃金「具吸引力」評級，樂觀情境下，黃金可望上看 4,900 美元。理由包括聯準會降息預期、實質殖利率下滑、地緣政治風險未除，以及美國政策變局等因素，將推動黃金需求進一步升溫。

BIS 示警：散戶非理性狂熱，泡沫恐失序反轉

然而，在一片看多聲浪中，有「央行的央行」之稱的國際清算銀行（BIS）卻發布最新季度報告，潑了一盆冷水。BIS 直言，當前市場出現了至少 50 年來未見的景況：金價與美股同時顯現「泡沫特徵」，主要是散戶投資人的非理性狂熱、估值飆升以及媒體的過度炒作。

BIS 提醒投資人，金市歷經榮枯循環是常態。例如 1980 年因通膨與伊朗石油危機、2011 年金融危機後，金價皆在歷經大漲後崩跌；2021 年隨後的兩年內甚至下跌了 30%。一旦泡沫破裂，往往以急遽修正收場，投資人不可不慎。

WGC 分析三大情境，慎防「再通膨」回馬槍

世界黃金協會（WGC）發布的《2026 年黃金展望》則提供了詳細的三大情境分析，一是，若全球經濟溫和放緩，在聯準會降息、美元轉弱與避險需求下，金價有望上漲 5%~15%；二是，若地緣政治惡化引發全球衰退，聯準會被迫大幅降息，以及避險需求暴增，將推動金價飆漲 15%~30%。

而投資人最需警惕的是第三種情境「再通膨重現」，若美國總統川普的財政刺激奏效，引發再通膨回歸，聯準會恐暫停降息甚至重啟升息，屆時美元與美債殖利率將雙雙走強，金價恐面臨 5%~20% 的修正。

緊盯 Fed、地緣政治與供需三大變數

影響黃金的因素眾多，包括美元走勢、利率政策、通膨、地緣政治、實體需求與央行購金等等，其中，三大變數須特別留意：

一是 Fed 降息路徑顛簸：儘管 12 月如期降息 1 碼，將利率降至三年新低，但決策過程卻爆發六年來首見的激烈分歧，暗示內部對未來路徑看法高度不一。決策聲明更暗示未來「降息門檻提高」，降息幅度與時機將取決於經濟前景變化。鑑於失業率已升至 4.4%，且通膨降溫停滯，顯示 Fed 正深陷「抗通膨」與「保就業」的兩難局面。市場預期，若無勞動市場顯著惡化證據，降息步伐恐將放緩。這種決策的不確定性將持續干擾美元與美債殖利率走勢，進而對不孳息的黃金形成上檔壓力。

三是供需變化：除了宏觀經濟，央行購金需求與回收供應量，也是左右未來金市走向的因素。WGC 分析，央行購金仍是金價支柱，尤其新興市場國家黃金儲備仍遠低於已開發國家，若地緣政治緊張升溫，購金步伐可能加速。但若買氣回落至疫情前水準，則可能對金價構成壓力。此外，今年黃金回收量意外低迷，主因是黃金被大量用作貸款抵押品。以消費大國印度為例，今年就有逾 200 噸金飾被用於抵押借款。WGC 示警，若印度經濟放緩引發黃金抵押品遭到強制清算，恐導致二級市場供應大增，進而衝擊金價。

全球經濟仍面臨高度不確定性，在「意外衝擊成為新常態」的世界局勢下，WGC 建議投資人仍應保留一定的黃金部位，將其視為投資組合中分散風險、提供下檔保護的不可或缺核心。

避險首選！微型黃金期貨交易量大增 51%