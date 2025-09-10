〈台股盤後〉台積電天價1230元帶飛AI股 大漲337點續創歷史高
鉅亨網記者劉玟妤 台北
台積電今 (10) 日盤中衝上 1230 元寫下歷史新高紀錄，加上 AI 族群表現亮眼，帶動台股首度站上 25000 點關卡，最高漲至 25272.23 點，同步寫下台股新高，終場大漲 337.41 點或 1.36%，以 25192.59 點作收，成交量放大至 5234.65 億元。
電子權值股今天大多走揚，台積電 (2330-TW) 衝上 1230 元，創新天價，終場漲 25 元或 2.08%，收 1225 元，鴻海 (2317-TW) 漲逾 1%，不過聯發科 (2454-TW) 則跌逾 1%。另外，台達電 (2308-TW) 大漲逾半根停板，廣達 (2382-TW) 表現同樣亮眼，漲 4%，日月光 (3711-TW) 則漲逾 1%。
其中，由於 AI 電源、BBU 商機火燙，在台達電領軍下，光寶科 (2301-TW) 及加百裕 (3323-TW) 雙雙漲停鎖死，西勝 (3625-TW) 漲逾半根停板，系統電 (5309-TW) 漲逾 4%，新盛力 (4931-TW) 漲逾 3%，興能高 (3558-TW) 漲逾 1%。
輝達 (NVDA-US) 昨 (9) 日漲 1.46%，加上美國甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 財報優於預期，雲端成長前景正向，激勵 AI 族群今天紛紛走揚，代工廠中緯創 (3231-TW) 與緯穎 (6669-TW) 表現最亮眼，緯創漲逾 3%，緯穎則亮燈漲停鎖住 3310 元。
伺服器機殼及散熱族群也有所表態，勤誠 (8210-TW) 漲逾半根停板，迎廣 (6117-TW) 小漲 0.87%；至於散熱類股，建準 (2421-TW) 漲逾半根停板，雙鴻 (3324-TW)、健策 (3653-TW)、奇鋐 (3017-TW) 及尼得科超眾 (6230-TW) 皆有 1 至 2% 的漲幅。
蘋果 (AAPL-TW) 發表最新 iPhone 17 系列新品，蘋概股則漲跌互現，國巨 (2327-TW) 漲逾 2%，華邦電 (2344-TW) 漲逾 1%，晶技 (3042-TW) 與南電 (8046-TW) 小漲表態，不過大立光 (3008-TW) 及玉晶光 (3406-TW) 收黑，大立光跌 0.84%，玉晶光跌逾 2%。
生技族群今天表現相對弱勢，康霈 *(6919-TW) 臉綠跌停鎖死 229.5 元，沛爾生醫 (6949-TW)、正瀚 (6534-TW) 跌逾半根停板，愛派司 (6918-TW)、永信 (3705-TW)、南光 (1752-TW)、羅麗芬 - KY(6666-TW)、承業醫 (4164-TW) 皆收黑。
