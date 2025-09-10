〈台股盤後〉台積電天價1230元帶飛AI股 大漲337點續創歷史高

台積電今 (10) 日盤中衝上 1230 元寫下歷史新高紀錄，加上 AI 族群表現亮眼，帶動台股首度站上 25000 點關卡，最高漲至 25272.23 點，同步寫下台股新高，終場大漲 337.41 點或 1.36%，以 25192.59 點作收，成交量放大至 5234.65 億元。