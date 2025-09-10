鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-10 18:26

台積電今 (10) 日盤中衝上 1230 元創新天價，帶動台股站上 25000 點關卡，最高漲至 25722.23 點，寫台股新高，終場大漲 337.41 點，以 25192.59 點作收，成交量 5234.65 億元。外資今天擴大買超 476.24 億元，連 7 買，並大舉敲進台積電及鴻海。

外資買超476億元連7買 大買台積電、鴻海拉抬指數上2萬5。(圖：shutterstock)

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 476.24 億元，連 7 買，累積買超達 1539.72 億元；自營商同站買方，買超 114.54 億元；不過投信再度賣超，賣超 26.56 億元，連 12 賣，三大法人今天合計買超 564.22 億元。

外資今天最青睞鴻海，買超鴻海 4.2 萬張，也同步加碼緯創 2.5 萬張，華邦電 2.1 萬張，台新新光金 2 萬張，東元 1.8 萬張，台積電 1.4 萬張，永豐金 1.2 萬張，華南金 1.2 萬張，華新 1.2 萬張，欣興 1.1 萬張。

另外，外資今天也敲進多檔高股息 ETF，買超 00940 元大台灣價值高息 5.5 萬張，00878 國泰永續高股息 3.8 萬張，0056 元大高股息 2.7 萬張，00929 復華台灣科技優息 1.7 萬張。

外資賣超方面，今天減碼台玻 2.9 萬張，寶成 1.7 萬張，中石化 1.4 萬張，廣宇 9519 張，億泰 7494 張，中鋼 6162 張，宏碁 5857 張，長興 5485 張，矽統 5000 張，大成鋼 4523 張。

投信今天買超國泰金達 3436 張，也同步加碼強茂 2354 張，富邦金 2197 張，其他如緯創、長榮航、金像電、神達、華通、定穎投控，以及台達電都進到投信買超前 10 名。