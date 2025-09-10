〈台股開盤〉台積電續創天價1225元 放量狂噴近300點飛越2萬5

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-10 09:43

台股今 (10) 日早盤在 台積電 (2330-TW) 開盤跳空上漲攻高至 1225 元新高及美股三大指數齊收高激勵之下，一度上漲近 300 點，最高來到 25154.88 點創新高，權值股鴻海 (2317-TW) 表現佳，也上漲 1.69%，預估全場成交值量放到 6113 億元 。

〈台股開盤〉台積電創天價1225元 放量噴漲近300點飛越2萬5

昨日三大法人合計買超 386.69 億元。外資並合計砸 234.47 億元買超台積電及鴻海 (2317-TW) 兩檔個股。台積電昨獲外資買超 13808 張，砸下 165.36 億元，而鴻海昨天獲外資買超 33473 張，砸下 69.11 億元，外資對這兩檔個股合計砸 234.47 億元。

資深證券分析師簡伯儀指出，台灣的資金行情持續推升台股走高，今天早盤指數並走高突破 24880 點，台股將高檔震盪 ，而大盤 5 日線 24435 爲短多短空分水嶺。

台股 10 日早盤以 25032.88 點開出，最高 25154.88 點，最低爲開盤的點位 25032.88 點。早盤電子股指數上漲 1.24%，金融類股指數下跌 0.14%，航運股指數上漲 0.66%。

資深證券分析師黃漢成表示，目前要注意個股 8 月營收將陸續公布完畢，也是個股表現及切人的重要參考。

蘋果 (AAPL-US) 收盤下跌 1.48%，蘋果最新發表 iPhone17 、iPhone17 Pro、iPhone17 Pro Max、iPhone Air、AirPods Pro 3 及 Apple Watch 等產品即將上市銷售。而蘋果概念股大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW) 下跌，特斯拉及機器人概念股亞光 (3019-TW) 股價上漲

統一證券指出，美國昨公布非農就業人數的修正數據不如預期，FED 9 月降息箭在弦上，有利風險資產偏好提升，市場關注焦點轉移至通膨數據；台股昨日再創新高，目前技術面強勢，外資空單減少。

本周尚有國際半導體展開展等利多題材，預估台股指數震盪盤堅並挑戰 2 萬 5 大關。操作上建議 聚焦 AI 需求快速成長的供應鏈，以布局流動性佳的績優中大型權值股及具備題材、營收支撐的中小型股為主，聚焦族群，包括 AI 概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB 供應鏈、蘋概股、軍工及生技等。

今晨美股收盤數據方面，三大指數齊創歷史新高，聯合健康勁升，就業數據下修，進一步鞏固聯準會本月降息預期。美股道瓊指上漲 196.39 點，或 0.43%，收 45,711.34 點。那斯達克指數上漲 80.79 點，或 0.37%，收 21,879.489 點。 S&P 500 指數上漲 17.46 點，或 0.27%，收 6,512.61 點。 費城半導體指數上漲 10.21 點，或 0.18%，收 5,819.82 點。NYSE FANG+ 指數上漲 36.74 點，或 0.23%，收 15,898.25 點。