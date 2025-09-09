〈台股開盤〉半導體展開幕 台積電衝上1200元 漲逾200點創24807點新高

美股四大指數走揚，台積電 ADR( TSM-US ) 漲逾 1%，加上半導體展今 (9) 日開幕，帶動台股勁揚，台積電重回 1200 點歷史高點，電子權值股皆有所表現，加上 PCB 族群回神，台股早盤大漲逾 200 點，衝上 24807.25 點再創高，預估成交量 4900 億元。

美股四大指數全面收紅，道瓊指數上漲 114.09 點或 0.25%，收 45514.95 點；那斯達克指數上漲 98.31 點或 0.45%，收 21798.69 點；S&P 500 指數上漲 13.65 點或 0.21%，收 6495.15 點；費城半導體指數上漲 48.21 點或 0.84%，收 5809.61 點。