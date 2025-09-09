〈台股開盤〉半導體展開幕 台積電衝上1200元 漲逾200點創24807點新高
鉅亨網記者劉玟妤 台北
美股四大指數走揚，台積電 ADR(TSM-US) 漲逾 1%，加上半導體展今 (9) 日開幕，帶動台股勁揚，台積電重回 1200 點歷史高點，電子權值股皆有所表現，加上 PCB 族群回神，台股早盤大漲逾 200 點，衝上 24807.25 點再創高，預估成交量 4900 億元。
電子權值股今天多有表現，台積電 (2330-TW) 開盤漲 15 元，漲逾 1%，鴻海 (2317-TW) 漲 0.74%，聯發科 (2454-TW) 也漲逾 1%。另外，台達電 (2308-TW) 漲勢凌厲，大漲逾 4%，不過廣達 (2382-TW) 跌 0.77%，日月光 (3711-TW) 則跌逾 3%。
PCB 受惠 AI 需求強勁，帶動銅箔基板 (CCL) 及玻纖布漲勢，富喬 (1815-TW) 亮燈漲停鎖住 67.1 元，台玻 (1802-TW) 大漲逾半根停板，金居 (8358-TW) 漲逾 4%。此外，CCL 族群方面，台光電 (2383-TW) 大漲逾半根停板，台燿 (6274-TW) 漲逾 2%，聯茂 (6213-TW) 則漲逾 1%。
美股四大指數全面收紅，道瓊指數上漲 114.09 點或 0.25%，收 45514.95 點；那斯達克指數上漲 98.31 點或 0.45%，收 21798.69 點；S&P 500 指數上漲 13.65 點或 0.21%，收 6495.15 點；費城半導體指數上漲 48.21 點或 0.84%，收 5809.61 點。
