創紀錄！美國非農就業人數下修91.1萬人 Fed降息壓力升溫

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-09-09 23:22

美國勞工統計局 (BLS) 周二 (9 日) 公布最新數據顯示，截至今年 3 月過去一年內的非農就業人數初步下修 91.1 萬人，相當於月均下修約 7.6 萬人左右，創下有紀錄以來最大下修規模，修正幅度接近分析師預期上緣。

美國非農就業初步人數下修91.1萬人，創下有記錄以來最大規模。(圖：REUTERS/TPG)

修正數據顯示，美國就業市場可能遠不如先前數據表現的那般強勁，也為美國總統川普施壓聯準會 (Fed) 降息提供更多理由。

就業市場疲軟早於川普上任

此前華爾街各大行經濟學家皆預料數據會出現不同程度的下修，其中預估範圍從 60 萬人到 100 萬人不等，此次修正幅度位於預期上緣。BLS 的非農就業人數最終數據將於 2026 年 2 月公布。

值得注意的是，本次修正涵蓋的大部分時間段都發生在川普總統就職前，顯示就業情況在他開始對美國貿易夥伴課徵關稅之前就已經惡化。

美國非農就業的初步數據大幅下修 91.1 萬人，是有紀錄以來最大規模的負修正，甚至高於金融海嘯時期。（圖：Zerohedge)

修正後的數據也顯示，就業市場開始降溫的時間遠比先前預期的更早。今年夏季 6、7、8 月的平均就業增長僅為每月 2.9 萬人，低於維持失業率穩定所需的平衡水準。

BMO Capital Markets 資深經濟學家 Sal Guatieri 表示，修正數據顯示，勞動市場「比 BLS 最初估計的要疲軟得多，這給 Fed 下周降息提供了另一個理由」。

川普政府施壓 BLS 數據品質

除了經濟方面的擔憂外，此次修正也為 BLS 帶來額外壓力，該機構因其資料收集方法和結果受到白宮抨擊。

在 7 月非農就業報告表現疲弱並大幅下修後，川普解僱了時任 BLS 局長 Erika McEntarfer，並提名右翼智庫傳統基金會首席經濟學家 E.J. Antoni 為繼任者。

值得注意的是，美國非農就業數據修正問題並非今年才出現。去年的基準修正同樣大幅下修，初步數據顯示減少 81.8 萬個就業崗位，後來在 2025 年 2 月調整為 59.8 萬人，兩個數字都創下 2009 年以來的最高紀錄，凸顯 BLS 數據準確性持續面臨挑戰。

情況在近期進一步惡化。8 月非農就業僅增加 2.2 萬人，同時 BLS 也對 6 月數據進行修正，將 6 月就業人數調整為減少 1.3 萬人，這是自 2020 年 12 月以來首次出現單月負增長，為本已疲軟的就業市場再添陰霾。

各產業修正情況

觀察報告細項，在主類別中，全部的領域的就業人數都遭到下修。包含貿易、運輸和公用事業就業人數下修 22.6 萬人，占此次下修總人數最大宗，其他產業就業人數也被下修，包括休閒和飯店業下修 17.6 萬人、專業和商業服務下修 15.8 萬人、零售業下修 12.6 萬人、批發貿易下修 11.0 萬人與製造業下修 9.5 萬人等。

此外，在為數不多年度招聘人數出現上修的領域中，主要來自整體下修的貿易、運輸和公用事業類別中的子項目，包括運輸和倉儲的就業上修 6,600 人，公用事業上修 3,700 人。

貿易、運輸和公用事業下修 22.6 萬人，人數為各領域之最。(圖：BLS)