美股降息變成利多出盡？摩根大通：美股9月恐回檔

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-09 20:56

摩根大通交易團隊警告，聯準會9月降息可能觸發美股獲利了結潮。(圖:Shutterstock)

摩根大通交易團隊主管 Andrew Tyler 近日指出，若聯準會在 9 月 17 日會議如期降息，反而可能觸發投資人獲利了結，暫時退場觀望。該團隊認為，儘管當前牛市看似勢不可擋，但內在支撐力道正在減弱。

美股創高背後隱憂浮現

今年以來，標普 500 指數已創下超過 20 次歷史新高，自 4 月低點反彈逾 30%，展現強勁韌性。然而，貿易戰關稅效應開始發酵，加上近期就業數據疲弱，讓投資人在降息預期前夕倍感緊張。

特別是進入向來被視為美股表現最差的 9 月，市場走向格外關鍵。摩根大通交易團隊雖維持「低信心程度的戰術性看多」立場，但同時示警通膨、就業與貿易戰等多重風險，建議投資人為可能的市場回檔做好準備。

「利多出盡」成隱憂

Andrew Tyler 團隊對即將召開的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議表達擾憂。他們認為，儘管周四公布的消費者物價指數（CPI）不太可能阻止聯準會降息，但上市公司與民營企業反映，未來將出現更多「關稅引發的成本轉嫁」，速度與規模仍充滿變數。

此外，降息本身也可能帶來新的通膨壓力。降息讓企業有機會取得更便宜的資金，可能進一步刺激勞動力需求，進而引發往往具有「黏性」的工資通膨，這將成為未來市場的一個隱憂。

此外，從歷史與結構性因素來看，9 月通常有諸多因素抑制市場表現。

如養老基金和共同基金會在季末進行投資組合再平衡，可能帶來賣壓；散戶投資人參與度通常在 9 月下滑；企業在第 3 季財報發布前的緘默期，股票庫藏股買回也會減少，值得注意的是，企業買回股票，一直是本輪牛市關鍵支撐之一。

歷史數據露曙光

不過，歷史數據顯示，當聯準會選擇在非衰退期降息時，9 月市場表現往往能擺脫季節性疲弱。

根據彭博行業研究策略師 Nathaniel Welnhofer 分析，自 1971 年以來，標普 500 指數 9 月份平均下跌 1%。但在央行降息且經濟未陷入萎縮的年份，該指數 9 月份平均上漲 1.2%。

機構建議分歧

面對加劇的風險，各大機構提出不同應對策略。摩根士丹利的 Michael Wilson 上周雖承認存在季節性疲弱，但建議投資人「逢低買入」。

摩根大通交易團隊則建議採取避險措施，表示「我們看好 VIX 買權價差或 VXX 多頭部位作為避險工具。」他們還建議，由於降息預期將削弱美元，股票投資人應考慮增加黃金部位，以因應潛在市場波動。