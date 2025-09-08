鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-08 13:10

南韓三星電子正加速建設位於平澤的第五家工廠，施工準備工作已啟動，工人們忙著搬運鋼結構並接受安全培訓，該工廠最快 10 月全面開工。此前，由於半導體業績不佳、記憶體訂單不足，三星電子調整設備投資時機，放慢了建設步伐，原本去年啟動的建設計畫推遲至今。

加速建設平澤廠！三星豪賭HBM4市場 「膽小鬼遊戲」再度上演？（圖：Shutterstock）

三星電子平澤工廠佔地 289 萬平方公尺，是全球最大半導體生產基地，共有六處廠房。自 2017 年第一家工廠投入運營以來，第四家工廠的部分廠房現已投入運營，而去年隨第五工廠一起延期的第四工廠剩餘生產線也正在準備復工，預計下個月開始垂直鋼結構安裝。

三星電子平澤廠將配備一條 10 奈米第六代 (1c)DRAM 生產線，擬 1c 製程批量生產用於第六代產品 HBM4 的 DRAM。近期，三星已通過 HBM4 的內部量產審批，並準備進行樣品生產，以便與客戶進行供貨談判。

三星電子正積極推動高頻寬記憶體 (HBM) 市場的重大轉型，在董事長李在鎔的支持下，副董事長全永鉉為投入全部精力，希望重奪記憶體霸主地位。

業內人士上周三 (3 日) 透露，三星電子正在量產其第六代 HBM(HBM4)樣品，產量約為 1 萬片晶圓，但良率尚未達到高水平。

三星電子的 HBM4 核心晶片採用 10 奈米級第六代 (1c)DRAM，而 SK 海力士和美光與其第五代 HBM(HBM3E) 一樣，採用 10 奈米級第五代 (1b)DRAM，第六代 DRAM 尚未完全成熟，三星電子與競爭對手相比處於劣勢，但三星電子利用卓越的極紫外線(EUV) 製程和壓倒性的產能，搶先採用下一代 DRAM，即便初始產量低，也要生產 HBM4 樣品，以彌補成熟度不足。

三星電子打算盡可能取得高品質 HBM4 晶片，以便與競爭對手同步進入輝達的供應鏈。SK 海力士 3 月向輝達交付了 HBM4 樣品，美光則於 6 月交付，三星電子預計將於 7 月左右出貨，若能瞄準今年第一季，預計將取得幾乎相同的開局。

在定價方面，三星電子也做出激進決策。由於 HBM4 生產需外包基礎晶片、減少淨晶片數量以及增加輸入 / 輸出端子，生產成本顯著增加，業內人士估計 12 層 HBM4 的價格將比 12 層 HBM3E 高出 6 到 7 成。

SK 海力士希望能有至少 30-40% 的單價溢價，但輝達希望更低價格，三星則考慮低於 20% 的溢價，幾乎不留利潤空間。