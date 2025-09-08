市場期待新首相 東證指數飆新高、日元急貶後拉回
受到首相石破茂辭職影響，日元對美元匯率走貶，帶動日股強漲，東證指數 TOPIX(TPX) 上漲 1.06% 至 3138.20 點，創下歷史最高收盤價；日經 225 指數 (NKY) 也大漲 1.45% 至 43643.81 點，接近歷史高點。分析師認為，這是市場反映對繼任者的期待。
由於政治不確定性加劇，周一亞洲時段日元兌美元一度下跌 0.7% 至 148.43，抹去了上週五的漲幅。隨後貶勢有所收斂，截至日本股市收盤為止，日元對美元匯率貶值 0.37% 至 148.01。
債市方面，隨著投資人為首相石破茂卸任做準備，日本 20 年期公債殖利率上升，30 年期日本公債殖利率升至 3.285%，追平史上最高紀錄。
VanEck 駐雪梨跨資產策略師 Anna Wu 表示，石破茂的下台可以被視為一個訊號，表明該黨已準備好迎接下一任領導人，而下一任領導人將帶來長期穩定。因此，儘管短期內日元和債券市場承壓，但股市看到的希望大於不確定性。
市場正密切關注可能接任的首相人選。自民黨資深議員高市早苗等主張實施寬鬆財政貨幣政策的人士被視為有力競爭者，該派系此前多次批評日本央行的升息政策。
摩根士丹利三菱日聯分析師 Sho Nakazawa 表示，若高市早苗被選為石破茂的接班人，日本股市或將受益，因為她可能傾向於財政擴張。
