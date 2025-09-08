鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2025-09-08 09:05

日本首相石破茂週末宣布辭職後，周一 (8 日) 開盤日元下跌，日本股市上漲。

石破茂遭逼宮請辭 日元重貶0.7%、日股強漲近2%。(圖:shutterstock)

由於政治不確定性加劇，周一亞洲時段日元兌美元一度下跌 0.7% 至 148.43，抹去了上週五的漲幅。對歐元與英鎊匯率分別貶值 0.5% 至 173.77 和 200.15。日元在上周已是表現最弱的 G-10 貨幣之一。

受到日元貶值的帶動，日經 225 指數開盤上漲 1.79%，報 1.79% 點。

債市方面，由於對政府支出的擔憂加劇，長期日本主權債券尤其容易受到拋售。美債上週五上漲，在一定程度上將抑制週一日本公債的初步走勢。

石破茂的辭職，結束了他飽受選舉結果負面影響的任期，也讓市場對日本財政走向感到困惑。石破的離職，也加劇了投資者在未來幾週新領導人出現前的不確定性。

VanEck 駐雪梨跨資產策略師 Anna Wu 表示，石破茂的下台可以被視為一個訊號，表明該黨已準備好迎接下一任領導人，而下一任領導人將帶來長期穩定。因此，儘管短期內日元和債券市場承壓，但股市看到的希望大於不確定性。

市場正密切關注可能接任的首相人選。自民黨資深議員高市早苗等主張實施寬鬆財政貨幣政策的人士被視為有力競爭者，該派系此前多次批評日本央行的升息政策。

摩根士丹利三菱日聯分析師 Sho Nakazawa 表示，若高市早苗被選為石破茂的接班人，日本股市或將受益，因為她可能傾向於財政擴張。

如果她成為下一任首相，外國投資者尤其認為日本的財政和貨幣政策將轉向擴張。由於核心通膨率已升至 3% 左右，高市早苗今年不太可能推行「過度寬鬆的貨幣政策」。高市早苗也支持核電，這將為電力和天然氣板塊的股票帶來利多。