美光財報報喜、台股記憶體漲跌互見南亞科搶眼 華邦電、旺宏開高走低　後市怎麼看？

美光（Micron）最新財報與財測優於市場預期，帶動國際記憶體市場信心回溫。不過台股記憶體族群走勢卻呈明顯分歧，南亞科股價相對強勢，華邦電、旺宏則出現開高走低、獲利了結壓力。

一、本週盤勢回顧

本週（12/15～12/19）美國公布 11 月 CPI 年增率為 2.7%，低於市場預期的 3.1%，顯示通膨壓力持續降溫。加上美光公布的財報與財測雙雙優於市場預期，有助緩解市場對 AI 產業獲利過熱的疑慮，美股三大指數於週四止跌回升。

台股方面，本週加權指數收在 27,696.35 點，週跌 1.78%；櫃買指數收 262.64 點，週跌 1.03%。

強勢產業族群：營建、光固化材料、金融、無塵室相關

弱勢產業族群：ABF 載板、被動元件、軟板、玻纖布族群

本週市場關注的兩大產業動向：

1. 美光財報、財測優於預期，但台股記憶體股表現不同調。

2. 川普簽署太空行政命令，加速美國航太布局。

二、產業與個股動態

【記憶體族群】美光財報亮眼 台股記憶體股漲跌互見

美光於 12/17 盤後公布財報，Q1 營收與獲利皆優於市場預期，毛利率大幅提升至 56.8%(上季 44.67%)，同時釋出的財測亦超出市場預期，打破市場對 AI 獲利恐降溫的疑慮，美光股價上漲，SanDisk 股價亦同步走揚。

不過，台股記憶體族群表現分歧。以 DRAM 為主的南亞科 (2408-TW) 連兩日上漲，成為本週記憶體族群中表現最強勢的個股；相對而言，旺宏 (2337-TW) 與華邦電 (2344-TW) 則出現開高走低，短線面臨獲利了結壓力，不過綜觀前段時間，華邦電 (2344.TW) 從 57.8 一路漲到最高 77.80，創史高；旺宏也從 33.90 一路上漲到 39.60，距離前高僅 13%，這些記憶體概念股後續如何看？法人提醒可以觀察股價拉回是否有撐，短線投資人則留意追高風險。

【航太概念股】川普簽署太空行政命令

低軌衛星題材受關注

美國總統川普於 18 日簽署與太空部署相關的行政命令，規劃至 2028 年前追加至少 500 億美元投資，並設定 2028 年前載人重返月球、2030 年前建設永久月球前哨站初步設施等目標，同時要求美國政府各部門制定更明確的太空安全與發展戰略。

短線資金追逐的熱門股

本欄位篩選邏輯如下：

週漲幅排名前 5%：代表個股為當週強勢股，通常為市場關注焦點。

週成交量排名前 5%：顯示交易活絡，流動性高，市場參與度強。

透過漲跌幅與成交量雙條件篩選，有助投資人快速掌握短線資金動向，但仍須留意高檔震盪與風險控管。