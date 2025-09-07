特斯拉恐批准馬斯克天價薪酬方案！董事會：馬斯克是唯一能釋放特斯拉全部潛力的人

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-07 05:00

儘管金額驚人，電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 為留住執行長馬斯克所提出的價值 1 兆美元、為期十年的薪酬方案，仍很可能在公司十一月舉行的年度股東大會上獲得批准。

根據《路透》報導，投資人與高管薪酬分析師指出，這項方案設計目的是為了留住馬斯克，同時解決外界對公司技術前景的疑慮，並給予大股東足夠理由支持這筆龐大的薪酬。

週五（5 日），特斯拉董事會批准了被稱為「為一位開創性、野心勃勃且獨特的執行長設計的超級雄心激勵方案」的計畫。該方案設定高額收益與公司估值目標：若馬斯克達成目標，未來十年將獲得數百萬股股票。

該方案將立即授予馬斯克 9,600 萬股限制性股票，截至週五盤中交易市值超過 310 億美元，並在未來兩年逐步解鎖，同時賦予他更多對公司的控制權。

高層薪酬研究公司 Equilar 估計，馬斯克的 2025 年總薪酬將超過 1,130 億美元。

SpaceX 投資人 Taufiq Rahim 表示：「這份薪酬方案對機器人未來投注甚大，可能會獲得股東支持。但它也引發社會議題，少數資本持有者獲得過高收益，這可能無法持續，並面臨公眾壓力。」

特斯拉力球保留馬斯克與 AI、機器人發展

董事會在證券文件中指出，該方案旨在防止馬斯克離職，並聚焦將特斯拉轉型為人工智慧與機器人領域的領導者。文件稱，馬斯克是全球唯一能釋放特斯拉全部潛力的人。

薪酬委員會自二月起開始協商馬斯克的薪酬方案，在七個月內與律師會面 37 次，並直接與馬斯克會面 10 次。

對於馬斯克來說，部分條款不可協商。他要求持有公司 25% 股份，掌控特斯拉未來方向，並獲得對 2018 年因訴訟擱置的薪酬方案的全額補償。

董事會在文件中表示，馬斯克不只一次威脅要離職，而董事會擔心公司的 AI 人才會隨之離職。

法律爭議與限制性股票

不過，這 310 億美元的受限股票至少五年不可出售，是對 2018 年被特拉華州法院宣告無效的 560 億美元薪酬方案的部分補償。

董事會表示，如果馬斯克在法院於特定期限內勝訴，他將不會獲得這筆一次性付款，以避免「重複領取」。

董事會補充，馬斯克曾表示若未獲得此保障，可能追求其他興趣並離開特斯拉。

Equilar 指出，這是史上最大規模的執行長薪酬方案，儘管可能面臨法律挑戰，但分析師認為股東支持的可能性高。

馬斯克控制權與股東爭議

根據倫敦證券交易所的數據，目前馬斯克控制約 13% 的特斯拉股份。特斯拉還計算他 2018 年薪酬方案中額外 3.03 億股期權，使他擁有公司 19.7% 控制權。

若方案獲批准，只要達成績效目標並任職至少七年，他將至少持有公司 25% 股份。

特斯拉投資者 Nia Impact Capital 創辦人 Kristin Hull 批評方案不負責任，認為這筆資金本可投入研發或併購，真正長期造福公司。

AJ Bell 投資分析師 Dan Coatsworth 則認為馬斯克有遠見，但方案過於誇張，可能樹立不良企業治理先例，並質疑馬斯克是否值這麼多。

受消息影響，特斯拉股價週五收漲 3.6%，至每股 350.84 美元，但今年以來仍下跌約 13%。