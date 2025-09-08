鉅亨網編輯林羿君 2025-09-08 10:02

彭博社知名蘋果記者馬克 · 古爾曼 (Mark Gurman) 在其專欄最新發文指出，蘋果 (AAPL-US) 週二 (9 日) 發布會上的焦點無疑將是 iPhone 17 Air，這是該公司多年來的首款重大改款機型。但是，就像蘋果 20 年前推出的首款「Air」筆記型電腦一樣，大多數人可能都不應該購買它。

彭博古爾曼：iPhone 17 Air是焦點 但多數人不該買。(圖:shutterstock)

古爾曼表示，蘋果在 2008 年發布了初代 MacBook Air，它是當時最薄的筆記型電腦之一，比同類產品輕得多，並且配備了全新功能，例如多點觸控板。它在設計中放棄了光碟機插槽等特性，為此後多年蘋果和整個電腦產業的新產品奠定了基礎。

另一個問題是定價。 MacBook Air 的售價為 1,799 美元，比性能更強大的普通 MacBook 高出 700 美元，而比性能更強大的 MacBook Pro 僅便宜 200 美元。這讓 MacBook Air 陷入了尷尬的境地。儘管它極具創新性，但對於絕大多數買家來說，這款產品完全不實用。

iPhone「Air」化的尷尬

如今，iPhone 也將「Air」化，而蘋果也面臨類似的困境。預計命名為 iPhone 17 Air 的 iPhone 17 將擁有更纖薄的邊框，同時保留 6.6 吋的大螢幕。

但它也存在一些嚴重的缺陷，例如在當今電池容量越來越大、手機動輒配備三鏡頭甚至更多鏡頭的時代，iPhone 17 Air 電池續航更短，而且只有一個後置鏡頭。

在定價方面，它也會夾在兩款更優秀的機型之間。它的售價預計將明顯高於續航和相機配置都更好的入門款 iPhone 17，但只比性能、相機和螢幕技術都大幅領先的 iPhone 17 Pro 便宜幾百美元。

因此，消費者又一次將面對這樣一款把纖薄機身成為主要賣點的產品。這個賣點在 2008 年或許頗具吸引力，因為那時的筆記型電腦往往笨重而不好看。但對現今的智慧型手機用戶來說，這一點的價值可能就沒那麼大了。

電池容量和相機技術是推動用戶換機的兩大關鍵因素。與 17 年前的 MacBook 和 MacBook Pro 不同，如今的 iPhone 標準版和 Pro 版在體型上並不顯得笨重。

三星電子就是前車之鑑。今年 5 月，它推出了一款外觀類似 iPhone17 Air 的輕薄機型 Galaxy S25 Edge，但銷量表現平平。

古爾曼總結道，全新的 iPhone Air 可能是一款很酷的科技產品，但它很可能不會成為爆賣款。它的銷售可能會好於近年來的 iPhone mini 和 Plus 系列，但這個門檻其實並不高，因為這些機型從未真正受到消費者青睞。