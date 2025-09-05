鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-05 01:30

美國紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 周四 (4 日) 表示，若經濟依循他目前的預測路徑發展，未來逐步降息將是合適的選項，但他並未明確界定時程。此番談話出現在 Fed 於 9 月 16 至 17 日利率決策會議前夕，市場普遍預期 Fed 屆時將恢復降息腳步。

Fed要降息了？三把手暗示「時機漸近」(圖：REUTERS/TPG)

維持平衡 降息時點仍未明確

威廉斯在紐約經濟俱樂部發表演說指出，貨幣政策目前處於「適度緊縮」的水準，符合當前經濟情況，但隨著經濟逐步放緩與就業市場降溫，他預期「在基準情境下，逐步將利率調整至更中性的水準」是合宜的。他強調，Fed 正面臨一項「微妙的平衡」，一方面必須確保美國總統川普推動的關稅不會演變成持久的通膨壓力，另一方面則要避免貨幣政策過度緊縮過久，以免對就業造成衝擊。

目前美國失業率為 4.2%，威廉斯預期明年將升至 4.5%。他預估，今年美國國內生產毛額 (GDP) 增速約為 1.25% 至 1.5%。通膨方面，他認為關稅將推升價格壓力，使今年的個人消費支出 (PCE) 物價指數維持在 3% 至 3.25%，明年回落至 2.5%，到 2027 年逐步回到 2% 的政策目標。

威廉斯指出，雖然短期內關稅已對通膨形成明顯推力，但尚未出現「放大效應」或第二輪影響。他同時形容勞動市場正在「逐步降溫」，符合經濟放緩的整體趨勢。

市場預期 9 月降息 就業數據成關鍵

Fed 官員今年以來一直按兵不動，觀察川普政府關稅政策對通膨的影響。不過，近期美國就業市場顯示走弱跡象，7 月非農就業數據遭大幅下修，引發市場對勞動市場健康度的憂慮。投資人普遍預期，本月會議將降息 1 碼 (25 個基點)，把聯邦基金利率從目前 4.25% 至 4.50% 的區間下調。

Fed 主席鮑爾在 8 月底曾表示對降息持開放態度，而理事華勒 (Christopher Waller) 甚至呼籲未來 3 至 6 個月應持續多次降息。相比之下，威廉斯與其他多數官員立場較為謹慎。

分析師認為，即便本周公布的 8 月就業報告優於預期，也難以阻止 Fed 在 9 月行動。Evercore ISI 在本周報告中指出，9 月降息已「相對不受單一數據影響」，只有「顯著且廣泛的上行驚喜」才可能改變敘事。