鉅亨網編譯段智恆 2025-09-04 22:30

‌



需求轉弱+補貼退場 通用汽車削減美國電動車產能(圖：REUTERS/TPG)

知情人士與通用汽車員工內部訊息指出，該公司位於田納西州 Spring Hill 的裝配廠，將在 12 月停止生產兩款電動凱迪拉克休旅車，包括中型的 Lyriq(銷量表現相對不錯，也是最暢銷電動車之一) 與大型的 Vistiq。

‌



此外，通用汽車還計劃在明年前五個月大幅削減這些車型的產量，方法是暫時裁撤其中一條生產線的人力。知情人士補充說，同時也會無限期延後在堪薩斯城附近工廠開啟第二條生產線的計畫。該廠仍預定在今年稍晚開始生產雪佛蘭 Bolt 電動車。

通用汽車在回應路透詢問時表示：「公司正在依據電動車產業成長趨勢放緩與客戶需求，進行策略性產能調整，並運用我們具彈性的燃油車與電動車生產布局。」

這波產能縮減正值美國政策環境劇烈變動之際。川普政府在 7 月通過的稅收與支出法案，取消已實施約 15 年的電動車補貼措施，其中包括每輛電動車 7,500 美元的購車抵稅優惠。車廠高層多次警告，隨著該補貼在去年 9 月 30 日到期，電動車銷售將面臨低潮。