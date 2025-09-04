鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-09-04 03:10

綜合外媒周三 (3 日) 報導，美國總統川普警告，若最高法院最終裁定其關稅政策非法，美國可能被迫撤銷與歐盟、日本、南韓等主要經濟體達成的貿易協議。此舉凸顯其以關稅作為談判籌碼的戰略正面臨重大法律挑戰。

歐日韓等國小心！川普放話若輸掉關稅官司 貿易協議全掰(圖：REUTERS/TPG)

川普在白宮會見波蘭總統納夫羅茨基 (Karol Nawrocki) 前表示，美國政府已向最高法院提出申請，要求快速推翻上訴法院的判決。該判決延續下級法院裁定，認定川普動用《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)課徵所謂「對等關稅」並不合法。該法律過去從未被用於加徵關稅，且並未授予總統單方面設定關稅的明文權限。

川普強調，自己對全球多數貿易夥伴加徵關稅，才為美國贏得談判優勢，並與歐盟等達成協議。他形容這些協議讓美國「再次有機會變得極度富有」，但若法院裁定不利，美國將「痛苦不堪」。川普說：「如果我們輸掉那場官司，這些協議恐怕都要撤銷。」

他並舉例稱，歐盟在協議中承諾支付美國「接近 1 兆美元」，並稱「他們很高興，協議已經完成」。然而他也承認，若失去法律基礎，這些協議可能無法維繫。

這是川普首次明確暗示，若司法裁決限制其關稅權限，可能導致既有貿易協議失效。外界擔憂，若相關協議被迫解散，將衝擊數兆美元的全球貿易流動，加深市場的不確定性。

川普一再強調，關稅是他爭取對美有利條件的「武器」。但批評人士指出，過度依賴 IEEPA 擴權可能破壞法律體系，並為貿易談判帶來巨大風險。川普則反駁，若沒有這些措施，美國將「極度貧困」。