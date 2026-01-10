鉅亨網新聞中心 2026-01-10 08:00

諮詢機構標普全球（S&P Global）最新報告指出，受人工智慧（AI）、國防和機器人等新興領域強勁成長的驅動，全球銅需求預計將在 2040 年前暴增 50%。然而，如果不採取積極措施加大回收和採礦力度，全球每年可能面臨超過 1,000 萬噸的巨大供應缺口，對全球電氣化和科技產業發展構成嚴峻挑戰。

AI、軍工推升銅價30%！PCB成本暴衝卻不敢漲價 成第一級受災戶。（圖:shutterstock)

銅憑藉其卓越的導電性、耐腐蝕性和易於加工的特性，一直是建築、交通和電子行業不可或缺的關鍵金屬。標普全球副主席兼報告作者之一 Dan Yergin 強調：「這裡的根本需求驅動因素是全球的電氣化，而銅正是電氣化的關鍵金屬。」

‌



報告指出，儘管過去十年電動車（EV）是銅需求的主要推動力，但在未來 14 年內，AI、國防和機器人產業將超越 EV，成為推動銅需求成長的更重要力量。僅 AI 領域，去年就有超過 100 個新建資料中心項目，總價值近 610 億美元，顯示出龐大的銅消耗潛力。

在地緣政治緊張局勢下，如烏克蘭衝突以及日本、德國等國增加國防開支，也將推高銅需求。標普副總裁 Carlos Pascual 指出：「在國防領域，對銅的需求確實是剛性的。」

根據標普的基準情境假設，全球銅年需求量將從 2025 年的 2,800 萬噸激增至 2040 年的 4,200 萬噸。報告警告，若無新的供應來源，屆時近四分之一的需求可能無法得到滿足。

面對如此巨大的供需失衡，全球必須加快新礦場的開發，並提升回收效率，以緩解這場迫在眉睫的供應危機。目前，智利和秘魯是最大的銅礦開採國，而中國是最大的銅冶煉國。

原物料價格飆升 亞洲 PCB 產業面臨生存壓力

銅需求的結構性改變，已對全球供應鏈產生立即的價格衝擊。自 2025 年初以來，國際銅價已上漲 30%，而黃金價格更是飆升了 50%。

這場原物料價格風暴對韓國印刷電路板（PCB）產業造成了沉重打擊。PCB 和積體電路（IC）基板是所有電子設備的核心，其中金和銅是不可或缺的原料，佔製造成本的 30% 以上。儘管受惠於 AI 晶片需求的蓬勃發展，工廠利用率提高，但大多數 PCB 製造商卻難以將上漲的成本轉嫁給客戶，導致整體獲利能力下降。

韓國印刷電路協會（KPCA）的調查顯示，在受訪的主要半導體公司中，超過半數表示無法將成本上漲反映在產品定價中。

此外，作為 PCB 和 IC 基板生產的主要材料，覆銅層壓板（CCL）的價格也因供應受限而大幅上漲。市場分析指出，隨著高階 AI 伺服器和加速器訂單增加，高檔 CCL 材料供應壓力持續，主要供應商如三菱瓦斯化學公司（MGC）的交貨週期已從通常的四週延長至 20 週，進一步加劇了基板生產商的營運挑戰和對價格持續上漲的擔憂。