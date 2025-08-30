鉅亨網編譯段智恆 2025-08-30 02:10

‌



《華爾街日報》(WSJ)周五 (29 日) 援引知情人士消息報導，食品巨頭卡夫亨氏 (Kraft Heinz)(KHC-US) 正接近一項重大分拆計畫，最快可能於下周宣布，將公司一分為二，分別專注於不同的產品線。此舉等同於推翻 2015 年由「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 與巴西私募股權公司 3G Capital 主導的世紀合併案成果。

世紀合併走回頭路？卡夫亨氏傳將分拆 最快下周宣布計畫(圖：REUTERS/TPG)

消息人士指出，交易細節最快下周敲定，但計畫與時程仍可能在最後一刻有所變動。根據《華爾街日報》7 月的報導，卡夫亨氏有意將大部分雜貨業務，包括旗下眾多卡夫品牌產品，分拆成一家新公司，獨立估值可能高達 200 億美元。分拆後，現有公司將保留以調味品與抹醬為主的業務，例如亨氏番茄醬與 Grey Poupon 芥末醬。

‌



公司希望透過分拆，讓兩個獨立實體的總價值超過目前卡夫亨氏約 330 億美元的市值。自從《華爾街日報》在 7 月首次披露相關規劃以來，卡夫亨氏股價已有所上漲。

雖然其他分拆細節尚未曝光，但外界觀察到，卡夫亨氏近年來逐步將重心轉向成長速度較快的調味料、沙拉醬與辣醬產品，而非傳統加工肉品與起司，反映消費者偏好正在轉變。

卡夫亨氏曾在 7 月底表示，公司仍在評估不同的戰略選項，以提升股東價值，並強調不保證一定會有最終交易或變動。執行長 Carlos Abrams-Rivera 當時曾指出，董事會正積極且緊急地審視各種可能的戰略方向。