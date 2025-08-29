Fed理事華勒力挺9月降息 若就業數據疲軟不排除更大幅度

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-29 20:42

《CNBC》周五 (29 日) 報導，聯準會理事華勒（Christopher Waller）重申支持 9 月降息 1 碼，並表示若勞動市場持續疲軟，不排除更大幅度降息，預期 8 月就業報告將顯示疲弱。

聯準會理事華勒重申支持9月降息1碼，並警告若勞動市場持續疲軟可能需更大降息幅度。(圖:Reuters/TPG)

華勒在邁阿密演講時表示，預期 8 月非農就業報告將顯示疲弱，根據勞工統計局的數據修正，經濟在過去數月可能已出現就業流失。

「基於目前掌握的資訊，我支持在 9 月 16 至 17 日委員會會議中降息 1 碼，」他說。「雖然勞動市場出現疲軟跡象，我擔心情況可能進一步且快速惡化，聯邦公開市場委員會不應等到惡化發生才行動。」

華勒被視為川普明年可能接替聯準會主席鮑爾的人選之一。他是 7 月 FOMC 決定維持基準利率在 4.25%-4.5% 時，兩位投反對票的理事之一，這是 30 多年來首次有多位理事反對委員會決定。

自那時起，華勒表示，近來的數據更加強他對降息必要性的看法。他預期「未來 3 至 6 個月進一步降息」，因為聯準會利率仍較中性水準高出多達 1.5 個百分點。

當就業報告發布時，勞工統計局將更新前兩個月數據，並發布年度「基準」薪資修正預覽。華勒預期調整將顯示經濟創造的就業機會較原先報告平均每月少 6 萬個。

「這意味著私部門就業在過去三個月平均實際萎縮，今年稍早的就業創造也比目前報告的更疲弱，」他說。

川普在 7 月就業報告疲軟後解僱勞工統計局局長，任命保守派經濟學家 E.J. Antoni 接任。身為川普首任期任命的 Waller 認為，考量大幅修正，質疑勞工統計局數據準確性並無不妥，但調整更可能與企業遲交月度調查有關。

Waller 不認同其他聯準會官員稱勞動市場因失業率僅 4.2% 而「穩固」的看法。