川普稱將掌控Fed多數席次 預告房市將因降息「大幅好轉」
據《CNBC》周二 (26 日) 報導，美國總統川普表示，將很快在聯準會理事會中擁有「多數席次」支持他大幅降息的政策。此前他試圖解職理事庫克（Lisa Cook），並已提名 Stephen Miran 接替即將退休的理事，預期將掌控七人理事會的多數席位。
「我們很快就會擁有多數席次，那會很棒，」川普周二下午表示，「一旦擁有多數，房市將大幅好轉。民眾支付的利率太高了，我們必須降低利率。」川普說。這是他在內閣會議上的最新談話。
目前川普已任命七人理事會中的兩位理事，並準備提名另一人接替今夏宣布退休的庫格勒（Adriana Kugler）。
當被問及考慮誰接替庫克時，川普暗示，心中已有所屬且是非常優秀的人選。
續批鮑爾高利率政策
川普再次抨擊聯準會主席鮑爾，「因為他的高利率，房市表現不如預期，我們會很快解決這個問題。」
周一晚間，以司法部調查庫克涉及房貸詐欺相關指控為由，宣布解除其職務。
庫克將循法律途徑抗爭
對此，庫克律師周二表示將提告阻止被解職。聯準會在川普開會期間發聲明，表示庫克將要求法院「確認她繼續履行理事職責的能力」，央行將「遵守任何法院判決」。
聯準會強調：「理事長期任期和免職保護是重要保障，確保貨幣政策決定基於數據、經濟分析和美國人民長期利益。」
川普回應稱會遵守法院判決。白宮發言人 Kush Desai 則聲明，川普「行使合法權威，因故解除聯邦理事會理事職務」。
