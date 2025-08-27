川普稱將掌控Fed多數席次 預告房市將因降息「大幅好轉」

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-27 04:28

據《CNBC》周二 (26 日) 報導，美國總統川普表示，將很快在聯準會理事會中擁有「多數席次」支持他大幅降息的政策。此前他試圖解職理事庫克（Lisa Cook），並已提名 Stephen Miran 接替即將退休的理事，預期將掌控七人理事會的多數席位。

川普表示將很快掌控聯準會理事會多數席位，得以推動降息政策振興房市。(圖:Reuters/TPG)

「我們很快就會擁有多數席次，那會很棒，」川普周二下午表示，「一旦擁有多數，房市將大幅好轉。民眾支付的利率太高了，我們必須降低利率。」川普說。這是他在內閣會議上的最新談話。

目前川普已任命七人理事會中的兩位理事，並準備提名另一人接替今夏宣布退休的庫格勒（Adriana Kugler）。

當被問及考慮誰接替庫克時，川普暗示，心中已有所屬且是非常優秀的人選。

續批鮑爾高利率政策

川普再次抨擊聯準會主席鮑爾，「因為他的高利率，房市表現不如預期，我們會很快解決這個問題。」

周一晚間，以司法部調查庫克涉及房貸詐欺相關指控為由，宣布解除其職務。

庫克將循法律途徑抗爭

對此，庫克律師周二表示將提告阻止被解職。聯準會在川普開會期間發聲明，表示庫克將要求法院「確認她繼續履行理事職責的能力」，央行將「遵守任何法院判決」。

聯準會強調：「理事長期任期和免職保護是重要保障，確保貨幣政策決定基於數據、經濟分析和美國人民長期利益。」