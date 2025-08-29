鉅亨網編輯林羿君 2025-08-29 09:03

‌



鮑爾熱門接班人、聯準會理事沃勒（Christopher Waller）再次呼籲降息，稱自己將支持在 9 月政策會議降息 1 碼，並預計未來 3 到 6 個月還會進一步調降，以防勞動市場崩潰。

Fed理事沃爾支持9月降息1碼 估未來3-6個月續下調。(圖:shutterstock)

沃勒周四（28 日）表示，由於核心通膨接近 2%，以市場為基礎的長期通膨預期穩定不變，加上勞動市場出現疲軟的可能性正在上升，意味著現在應該下調政策利率，以妥善風險管理。

‌



沃勒是川普政府考慮明年接替鮑爾的熱門人選。他目前認為，聯準會 9 月政策會議沒有必要大幅降息。但如果下周將公布的就業數據「顯示經濟明顯降溫，並且通膨依然受控」，他的立場可能改變：「目前我預計未 3 到 6 個月將進一步降息，降息步伐將取決於後續的經濟數據。」

這是自川普總統本週決定解僱聯準會理事麗莎 · 庫克以來，聯準會高級官員首次在公開發表演說。這次解職企圖將川普施壓降息的行動推升至前所未有的高度，同時也引發了一場歷史性的法律爭議，可能對央行的獨立性以及美國經濟帶來深遠影響。

沃勒在演講中，主要關注的是勞動市場，他表示「風險正在持續累積」。在央行 7 月政策會議上，他反對維持利率穩定的決定，主張降息以促進就業。聯準會迄今維持利率不變，主要原因是擔心川普的關稅措施可能加劇通膨壓力。

但 7 月會議後公佈的低迷就業數據引發了更大的擔憂，鮑爾上週表示降息可能是合理的，理由是「風險平衡正在改變」。

沃勒重申了他的觀點，即聯準會應該「看透」關稅對通膨的影響，他表示預計這種影響只是暫時的。「我又回到了『暫時性派』的立場，」他在演講後表示，指的是疫情期間有關通膨的辯論。