鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-27 09:00

川普：Meta最大AI資料中心將斥資500億美元。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，該資料中心位於路易斯安那州里奇蘭郡（Richland Parish），將是 Meta 至今為止規模最大的設施，具備支援龐大 AI 運算的能力。

針對川普所提到的投資金額，Meta 未進一步評論。

不過，本月稍早《路透》披露，Meta 已與美國投資管理公司 PIMCO 及資產管理公司 Blue Owl Capital Corp(OBDC-US) 合作，推動高達 290 億美元的融資計畫，以支持這座 AI 資料中心在路易斯安那州鄉村地區的建設。

事實上，Meta 早在去年就宣布將投入超過 100 億美元用於該資料中心。

今年 6 月，Meta 將 AI 研發部門重組為「超級智慧實驗室」（Superintelligence Labs），以強化其在人工智慧領域的競爭力。這項重組發生在多位高層離職，以及 Meta 最新開源模型 Llama 4 市場反應不如預期之際。