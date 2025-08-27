search icon



川普：Meta最大AI資料中心將斥資500億美元

鉅亨網編譯莊閔棻


美國總統川普於週二（26 日）內閣會議上表示，社群媒體巨頭 Meta(META-US) 計劃在路易斯安那州的人工智慧（AI）資料中心，將斥資 500 億美元。

cover image of news article
川普：Meta最大AI資料中心將斥資500億美元。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，該資料中心位於路易斯安那州里奇蘭郡（Richland Parish），將是 Meta 至今為止規模最大的設施，具備支援龐大 AI 運算的能力。


針對川普所提到的投資金額，Meta 未進一步評論。

不過，本月稍早《路透》披露，Meta 已與美國投資管理公司 PIMCO 及資產管理公司 Blue Owl Capital Corp(OBDC-US) 合作，推動高達 290 億美元的融資計畫，以支持這座 AI 資料中心在路易斯安那州鄉村地區的建設。

事實上，Meta 早在去年就宣布將投入超過 100 億美元用於該資料中心。

今年 6 月，Meta 將 AI 研發部門重組為「超級智慧實驗室」（Superintelligence Labs），以強化其在人工智慧領域的競爭力。這項重組發生在多位高層離職，以及 Meta 最新開源模型 Llama 4 市場反應不如預期之際。

Meta 執行長祖克柏上月更表示，公司計劃投入數千億美元，建設多座超大型 AI 資料中心，全力推進「超級智慧」（Superintelligence）的發展，並加碼爭奪頂尖工程師人才。

文章標籤

Meta資料中心美國人工智慧AI超級智慧

