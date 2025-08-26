禮來口服減重藥三期試驗成功 最快2026上市

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-26 20:00

綜合外媒周二 (26 日) 報導，美國製藥大廠禮來 (Eli Lilly & Co.)(LLY-US) 旗下實驗性減重藥丸 orforglipron，在最新一項關鍵性臨床試驗中達成主要目標，幫助肥胖合併第二型糖尿病患者顯著減重並改善血糖，為該公司向全球監管機構申請核准鋪路。此一成果使禮來朝著推出首款可口服、無針劑的 GLP-1 類減重藥更近一步，最快有望於 2026 年上市。

肥胖糖尿病患者平均減重逾 10%

在名為 ATTAIN-2 的第三期臨床試驗中，超過 1,600 名肥胖合併糖尿病患者接受不同劑量的 orforglipron 或安慰劑。結果顯示，服用最高劑量藥物的患者在 72 週內平均減重 10.5%，約 22.9 磅；若以所有受試者 (包含中途退出者) 計算，整體減重幅度仍達 9.6%。相比之下，安慰劑組僅減重 2.2%。此外，超過五成服用最高劑量的患者體重減少至少 10%，其中近三成減少超過 15%。

更重要的是，患者血糖控制明顯改善，糖化血色素 (HbA1c) 平均下降 1.3% 至 1.8%，約 75% 服用最高劑量者達到 6.5% 或以下，不再符合糖尿病標準。禮來科學長 Daniel Skovronsky 表示，對於糖尿病患者來說，這樣的數據「前所未有」，甚至有望延緩疾病進程。

禮來心臟代謝健康事業總裁 Kenneth Custer 也指出，這群患者通常更難減重，因此結果「讓人非常鼓舞」。他補充，除了體重與血糖之外，藥物還顯示對血壓、血脂以及發炎指標有正面影響。

副作用以腸胃不適為主 投資人反應分歧

試驗中副作用大多屬輕中度腸胃問題，包括噁心、嘔吐與腹瀉。最高劑量組中，23.1% 患者出現嘔吐，36.4% 噁心，27.4% 腹瀉，約 10.6% 因副作用退出研究。不過，整體停藥率約兩成，與安慰劑組相近。專家指出，部分退出者是因能取得其他減重藥物，或對低劑量減重效果不滿意。

布萊根婦女醫院肥胖治療中心共同主任 Caroline Apovian 認為，雖然現有針劑藥物如禮來的 Zepbound 與諾和諾德 (Novo Nordisk)(NVO-US) 的 Wegovy 在減重幅度上表現更佳，但對糖尿病合併肥胖患者而言，口服藥物能達到超過 10% 的減重已屬「非常不錯」，且便利性與無飲食限制將成為差異化優勢。不過，她提醒，副作用導致的停藥比例偏高，需要醫師與患者衡量利弊。

投資人對這款口服藥的態度則顯得保守。分析師質疑其銷售潛力能否達到華爾街預估的 2030 年年銷售額 120 億美元。禮來股價周二在盤前交易一度上漲 2.8%，截稿前漲幅收窄至 1.78%，每股暫報 707.70 美元，但年初迄今仍下跌近一成，表現落後標普 500 指數的 9.5% 漲幅。諾和諾德股價則在哥本哈根收窄跌幅，下跌約 2%。