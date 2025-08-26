鉅亨網編譯段智恆 2025-08-26 20:30

傳Stellantis擱置Level 3自駕計畫 技術與成本壓力浮現(圖：REUTERS/TPG)

高投資與高風險使計畫受阻

Stellantis 曾在今年 2 月公開展示自家 AutoDrive 系統，聲稱已準備好導入市場，並作為公司策略支柱之一。該系統被設計為讓駕駛人在特定情境下可放開方向盤、視線離開道路，短暫觀看電影或處理電子郵件。但公司後來證實，這套 Level 3 軟體從未正式推出。

Stellantis 對外表示，該技術「已經就緒」但市場需求有限，因此暫未推向市場。然而三名知情人士透露，這個計畫實際上已被「擱置」，未來也不預期會啟用。公司未透露耗費的時間與資金，只強調過去的研發成果將支撐 AutoDrive 後續版本。

知情人士指出，汽車業近年投入數十億美元研發軟體定義汽車，試圖效法特斯拉的「常態升級」模式。然而傳統車廠普遍受限於成本壓力、人才缺乏與官僚體制，難以全面追趕。Stellantis 近來也逐步轉向依賴供應商，將部分軟體開發外包。

Stellantis 表示，未來將專注於最能影響客戶體驗的差異化功能，並與特定供應商合作，以確保取得最佳技術與合理成本。專業顧問公司 Envorso 產品長 tuart Taylor 指出，汽車業正重新界定與供應商的關係，因為車廠「無法單打獨鬥」。他強調，自動駕駛輔助 (ADAS) 計畫屬於「高投資、高風險」。

軟體策略受考驗 市場反應冷淡

Stellantis 於 2021 年時，前任執行長 Carlos Tavares 曾宣示 AutoDrive 將是三大核心技術平台之一，預計 2024 年上路。如今公司改由 2022 年收購的技術新創 aiMotive 負責開發下一代 AutoDrive，但未明言是否仍包含 Level 3 功能，也未提供上市時間表。

AutoDrive 原本與 SmartCockpit 車載系統、STLA Brain 電子架構並列為「STLA ABC」三大平台。但與亞馬遜 (AMZN-US) 合作的 SmartCockpit 專案已經終止，公司將改採安卓 (Android) 系統。這一系列轉變被視為 Stellantis 難以落實軟體願景的最新跡象。

新任執行長 Antonio Filosa 正重新規劃公司方向，預計 2026 年初提出具體方案。過去一年，Stellantis 在紐約掛牌股票已下跌逾 40%，周一收盤再跌 2%，報 9.93 美元。