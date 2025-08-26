市場罹患「傑克遜霍爾後遺症」 對降息從狂熱轉為謹慎

鉅亨網新聞中心 2025-08-26 23:00

美國股市與債市在上週五 (22 日) 因聯準會主席鮑爾的鴿派言論而大漲，然而，進入本週，市場情緒已從最初的狂熱轉為謹慎。投資者開始冷靜評估，聯準會是否會如市場預期般大刀闊斧地降息，以及這一系列行動對未來經濟環境可能造成的影響。

鮑爾上周五在傑克森霍爾全球央行年會上的發言，被華爾街解讀為 9 月降息的明確信號。他指出，美國經濟狀況「可能需要調整我們的政策立場」，此番言論迅速點燃了市場的樂觀情緒，導致美股飆漲，美債殖利率應聲暴跌。

然而，這股熱潮並未持續。美國三大股指本周一 (25 日) 普遍回落，短期公債殖利率也隨之反彈。這種轉變反映出市場的「傑克遜霍爾後遺症」——即在熱情過後，投資者開始對聯準會的寬鬆路徑進行更深入的思考。

紐約銀行首席投資官 Jason Granet 表示，他更傾向於聯準會採取「緩慢而非快速」的降息節奏。儘管鮑爾確實為 9 月降息打開了一扇窗，但這「並非直接敞開大門」。

市場的定價也印證了這一點，儘管 9 月降息的可能性仍高達 83%，但相較於上週五已略有下降。更重要的是，10 月再次降息的隱含機率已顯著降至 42%，顯示出市場對聯準會後續行動的不確定性。

●降息理由是否充分？華爾街看法分歧

對於聯準會是否應當迅速降息，華爾街內部存在明顯的分歧。質疑者主要基於兩點考量：關稅可能引發的通膨擔憂，以及美國經濟展現出的韌性。

摩根士丹利首席投資長 Lisa Shalett 在報告中指出，儘管聯準會面臨極大的政治壓力，且勞動力市場出現部分裂痕，但在她看來，「降息的理由似乎並不充分」。她質疑，在沒有經濟衰退的情況下，聯準會急於解決的問題究竟是什麼。

摩根士丹利甚至將 9 月降息的機率評估為僅 50%，並提醒客戶不要過度依賴降息來推動股市上漲。

這種謹慎的態度也得到了資深市場分析師 Ed Yardeni 的呼應。他擔心，鮑爾可能低估了關稅對通膨的暫時性影響，並提醒市場要吸取去年的教訓。

去年 9 月，聯準會開始降息，但由於市場擔憂其過早鬆綁，反而導致美債殖利率反向飆升，對白宮降低融資成本的努力造成阻礙。

●牛氣不散 改由企業獲利拉動

Yardeni 指出，儘管存在潛在的政策失誤風險，他對股市的長期牛市依然保持樂觀，並預計這輪上漲將主要由企業獲利而非聯準會的寬鬆政策驅動。他預測，標普 500 指數今年底將達到 6,600 點，並在 2026 年繼續上漲。