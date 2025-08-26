鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-26 18:10

跨端傳輸在即？外媒：谷歌「快速分享」將兼容蘋果iOS AirDrop地位將不保？（圖：Shutterstock）

科技媒體《Android Authority》在拆解 Google Play 服務 25.34.31 Beta 版 APK 檔案時發現相關線索，程式碼及啟動視窗顯示，谷歌試圖打破 Android 與 iOS 間的系統壁壘，使跨平台檔案傳輸能像蘋果的「AirDrop」那樣便捷。

此外，他們還成功啟動了與 iPhone 共享文件相關的彈出視窗，不過彈出視窗提示傳輸文件需登錄，但實際發文件並不需要登錄，目前尚不清楚是谷歌自身規定，還是 iOS 的機制限制。

上述發現顯示谷歌正為 Android 生態開發與 iPhone/iPad 相容的跨端檔案共享功能。一旦上線，兩大作業系統之間的檔案傳輸流程將如「AirDrop」般簡化。

事實上，中國廠商早已有所行動，OPPO、vivo 和小米等為自家客製化 OS 配備了類似的跨端檔案傳輸功能，可打破 iOS 和安卓的壁壘，實現快速傳輸。

谷歌的「快速分享」功能基於 Nearby Connections API，通過藍牙配對裝置，再利用 Wi-Fi 高速傳輸資料。此前，該功能已預裝於三星等 Android 手機及 Chromebook 設備上，還支援在 Windows PC 安裝。

谷歌此舉並非個案。微軟通過「Phone Link」實現 Windows 與 Android 的深度整合，歐盟《數位市場法 (DMA)》也強制要求科技巨頭開放生態，推動了跨平台協作。

不過，要推廣這一功能難度不小，谷歌要決定是以獨立應用還是整合到現有應用程式如 Gmail 的形式發表。其次，蘋果是否會限制其在 App Store 上線，或通過系統優化削弱其競爭力，都是未知數。