輝達財報公布前夕！摩根士丹利：受中國銷售不確定性影響 財測恐保守

隨著聯準會 (Fed) 降息預期引發的市場狂歡情緒逐步降溫，市場關注焦點正從宏觀政策轉向企業層面的獲利表現，市場目前聚焦於周三 (27 日) 發布的輝達(NVDA-US) 財報，期望這家 AI 晶片領域的領導者能憑藉強勁業績為科技股注入信心。

摩根士丹利：受中國銷售不確定性影響 輝達財測恐保守（圖：Shutterstock）

摩根士丹利 (下稱大摩) 分析師在最新研究報告中預警，輝達即將公佈的財測可能因中國市場銷售的不確定性而趨於保守。儘管市場對輝達業績樂觀情緒高漲，一些分析師預期輝達第三季營收可達 550 億美元，但大摩強調，若要實現這一樂觀預期的上限，需要來自中國市場的「數十億美元」銷售額支撐。

近期，中美兩國對 AI 晶片貿易限制的擔憂不斷加劇，這使得輝達管理層在訂定財測時，對中國市場持更謹慎的態度。

大摩觀察到市場情緒已發生顯著轉變，先前困擾投資人的諸多問題如 DeepSeek 的競爭、Blackwell 架構的潛在延後、機架層面挑戰及部分客戶資料中心建設放緩等，如今已基本得到緩解，投資人的樂觀情緒普遍上升，這在營收預期上體現得尤為明顯。

大摩對輝達第三季的營收預測為 525 億美元，但從投資人反應來看，部分賣方機構的預測數字甚至高達 550 億美元。

然而，中國市場成為影響財測的關鍵變數。雖然部分許可證已獲批，但未來審批前景不明朗，近期媒體報導也進一步放大這種擔憂。

《路透社》報導指出，輝達要求供應商放緩相關產品生產，輝達雖回應稱持續管理供應鏈以應對市場狀況，但未否認報導。

基於上述不確定性，大摩判斷輝達管理階層在給予業績指引時，將對中國業務採取保守策略，進而降低預期門檻。

儘管輝達短期指引可能因中國因素顯得保守，但大摩對輝達的長期基本面仍充滿信心。該投行指出，輝達未來 12 個月的前景非常樂觀，認為投資人不應將短期指引影響因素與長期成長潛力混為一談。從中長期看，中美兩國均有動機解決美國晶片准入問題，對中國業務的擔憂有助於理清前景預期，謹慎的業績指引起點可能為後續股價表現留出空間。