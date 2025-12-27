輝達200億美元搶Groq 分析師讚「攻守兼備」：避反壟斷、擴大護城河

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-27 04:48

輝達 (NVDA-US) 日前宣布，以 200 億美元取得 AI 晶片新創 Groq 的頂尖人才與技術，分析師解讀這是「攻守兼備」之舉，既避開傳統併購可能引發的反壟斷審查，又能阻止關鍵資產落入競爭對手。

值得注意的是，輝達並未發布新聞稿或監管文件，僅證實 Groq 在聖誕夜發布的 90 字部落格文章內容。

伯恩斯坦分析師 Stacy Rasgon 周五 (26 日) 接受《CNBC》「Squawk on the Street」節目訪問時表示：「他們現在規模太大了，可以在平安夜敲定 200 億美元交易，不發新聞稿也沒人在意。」

儘管兩家公司均未證實金額，但《CNBC》從 Groq 主要投資人 Alex Davis 獲悉，輝達已同意以 200 億美元現金收購這家高效能 AI 加速晶片設計商的資產。Davis 旗下的 Disruptive 已對 Groq 投資超過 5 億美元，並在今年九月以 69 億美元估值主導該新創最新一輪融資。

Groq 在貼文中表示，創辦人兼執行長 Jonathan Ross、總裁 Sunny Madra 及其他高層將加入輝達，協助推進與擴展授權技術，並補充公司將繼續作為「獨立公司」營運，由財務長 Simon Edwards 領導。

輝達史上最大交易

若以併購案計算，Groq 將成為輝達 32 年歷史上最大收購案。該公司先前最大收購發生在 2019 年，當時以近 70 億美元收購以色列晶片設計商 Mellanox。

但輝達採用的是近年科技巨頭的另一套策略，斥資數十億美元聘用 AI 頂尖人才，並透過授權協議取得關鍵技術。Meta（META-US）、Google（GOOGL-US）、微軟（MSFT-US）與亞馬遜（AMZN-US）都曾採用這項策略。透過避開傳統併購，科技公司得以規避一定程度的反壟斷審查，並迅速完成交易，招募最想要的人才。

Rasgon 在周四給客戶的報告中寫道：「反壟斷是主要風險，但將交易設計為非專屬授權，可能讓表面上的競爭得以延續。」伯恩斯坦建議買進輝達股票，給出的目標價是 275 美元。

擴大「競爭護城河」

Groq 由一群前 Google 工程師於 2016 年創立，包括 Ross 在內。他是 Google 張量處理器（TPU）的創造者之一，這款客製化晶片被部分企業用作輝達圖形處理器（GPU）的替代方案。該新創專精於 AI 推理，而輝達則主導訓練市場。

Cantor 分析師周五在報告中表示，輝達搶下 Groq 資產是「攻守兼備」，避免這些資產落入競爭對手手中。他們維持買進評等與 300 美元目標價，並寫道：「我們認為這項收購只會強化輝達的完整系統堆疊與 AI 市場整體領導地位，並擴大其競爭護城河。」

美銀 (BAC-US) 證券分析師也在公告後維持買進建議與 275 美元目標價。他們周五在報告中將此交易形容為「令人意外、昂貴但具戰略性」，並表示這顯示輝達認知到「儘管 GPU 主導 AI 訓練，但快速轉向推理可能需要更專業的晶片」。

分析師表示，關鍵問題仍存在，例如誰將擁有 Groq 的語言處理器 IP、是否可授權給輝達競爭對手，以及 Groq 剩餘業務（新興雲端業務）是否可用較低定價削弱輝達基於 Groq 語言處理器技術的服務。