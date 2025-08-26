鉅亨網編輯林羿君 2025-08-26 15:01

《華爾街日報》引述消息人士報導，中國商務部副部長李成鋼將於本周前往華盛頓，與美國貿易代表和財政部官員會談，也將與美商界代表交流。

互動再升溫！中國貿易代表本周赴美會談 聚焦大豆、晶片議題。(圖:shutterstock)

報導稱，這將是雙方在美國首都舉行的首次對話，李成鋼預計與美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 的副手，以及財政部官員會面。根據美國政府法言人透露，李成鋼只會與副部級官員會談，而非葛里爾或財政部長貝森特開會協商。

據悉，李成鋼此行訪問美國，不屬於正式談判會議的一部分，但美方歡迎中國為縮減對美貿易順差所做的努力。

目前雙方正尋求在延長的關稅休戰期間建立定期溝通機制。雙方同意停止針鋒相對的關稅上調，並放鬆對關鍵商品的出口限制，包括對許多工業產品至關重要的中國稀土磁鐵，以及美國某些科技產品，從而達成了停火協議。

美國總統川普最近緩和了對中國方面的對抗性語氣，越來越專注於與中國達成經濟協議，旨在讓這個亞洲大國向更多美國企業和技術開放市場。近幾個月來，兩國高級官員也在就川普與習近平可能舉行的峰會進行商談。

川普 25 日在華盛頓會見韓國總統李在明時對記者表示，在美中繼續進行貿易談判之際，他正考慮訪問中國，「在某個時候，可能在今年或此後不久，我們會去中國，我們將與中國建立良好的關係。」

儘管如此，全球這兩大經濟體之間的貿易緊張局勢仍在發酵。

本月早些時候，川普呼籲中國大幅增加對美國大豆的採購，但中方至今尚未回應，也未購買即將於 9 月開始收割季的大豆貨物。與此同時，美國政府正準備加強對進口自中國的鋼、銅和鋰的審查，此舉旨在執行美國對據稱在新疆地區使用強迫勞動生產的商品的禁令，並與川普降低美國對華貿易逆差的更廣泛目標保持一致。

在李成鋼本周赴美的會談中，預計將討論大豆採購事宜。消息人士透露，在承諾購買大豆或波音 (Boeing) 飛機等商品之前，北京方面將繼續要求川普政府取消與芬太尼貿易相關的 20% 關稅。

截至目前為止，中國尚未提出一項川普政府認為足以遏制芬太尼原料販運的提案。

消息人士還稱，預計李成鋼將繼續敦促川普政府放寬對華技術銷售限制，但到目前為止他尚未與負責出口管制的美國商務部有任何會談安排。